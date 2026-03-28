IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 89

Прихванаха два дрона насочени към американското посолство в Багдад

Дипломатическата мисия бе атакувана за последно на 17 март

28.03.2026 | 22:58 ч. Обновена: 28.03.2026 | 23:01 ч. 4
Снимка:БГНЕС/EPA

Иракските сили за противовъздушна отбрана прехванаха два дрона, които летели към американското посолство в Багдад, предаде Франс прес, като се позова на високопоставен служител по сигурността.

Това е първата подобна атака срещу дипломатическата мисия за последните 11 дни.

Дроновете са паднали извън т.нар. "зелена зона" - строго охраняван район в центъра на иракската столица, където се са разположени държавните институции и дипломатическите представителства.

Посолството на САЩ в Багдад за последно бе атакувано с ракети и дронове на 17 март. Часове по-късно иракската паравоенна групировка "Катаиб Хизбула" обяви, че временно прекратява нападенията срещу американската дипломатическа мисия. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

посолство САЩ Багдад два дрона
Новини
Виж всички новини
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem