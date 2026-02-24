Дипломатическа буря във Франция: Макрон изгони свекъра на Иванка Тръмп

Посланикът на Доналд Тръмп във Франция, Чарлз Кушнер, е получил забрана да се среща с правителствени служители, след като не се е явил, за да обясни коментарите си за убит крайнодесен активист.

В понеделник правителството на Еманюел Макрон поиска Кушнер, чийто син Джаред е женен за дъщерята на Тръмп, Иванка, да присъства на среща с външния министър, за да обясни критиките, отправени от Държавния департамент относно възхода на "насилствения радикален левичарски дух“ във Франция.

Външният министър Жан-Ноел Баро призова Кушнер, след като посолството на САЩ в Париж публикува отново коментари на администрацията на Тръмп във Вашингтон за убития крайнодесен активист Куентин Деранк.

23-годишният Деранк почина от наранявания на главата след сблъсъци между радикално леви и крайнодесни поддръжници в Лион по-рано този месец.

Бюрото за борба с тероризма на Държавния департамент публикува и съобщение: "Насилственият радикален левичарски дух е във възход и ролята му в смъртта на Куентин Деранк демонстрира заплахата, която представлява за обществената безопасност.“

В неделя Баро осъди всякакви опити за използване на убийството "за политически цели“ и призова Кушнер на среща на следващия ден. Но източник, запознат с дипломатическите отношения, каза пред медиите, че посланикът се е позовал на "лични ангажименти“ и е изпратил висш служител на посолството.

Това е най-враждебното действие от страна на Париж срещу администрацията на Тръмп заради това, което тя разглежда като многократни опити на Вашингтон да се намесва във вътрешните работи на Франция.

Френски дипломати преди това са призовавали Кушнер да отговаря за критиките му относно справянето на Франция с антисемитизма, но той пропусна тази среща през август.

"В светлината на това очевидно неразбиране на основните изисквания на посланическата мисия и честта да представляваш страната си, министърът (Баро) поиска на Кушнер повече да не ми се разрешава директен достъп до членове на френското правителство“, се казва в изявлението на външното министерство.

Въпреки това, на Кушнер ще бъде разрешено да продължи дипломатическите си задължения и да "разменя“ с официални лица, се добавя в изявлението.

Смъртта на Деранк напрегна Франция, разпалвайки напрежение между левицата и десницата преди президентските избори през 2027 г.

Повече от 3000 души участваха в марш в Лион в събота в памет на Деранк, като властите разположиха засилени мерки за сигурност от страх от по-нататъшни сблъсъци.

В петък Сара Роджърс, заместник-секретар на Държавния департамент по публична дипломация, заяви, че убийството на Деранк показва „защо се отнасяме толкова сурово към политическото насилие - тероризма“.

"Щом решиш да убиваш хора заради мнението им, вместо да ги убеждаваш, значи си се отказал от цивилизацията“, написа тя в X.

Италианският премиер Джорджа Мелони също се намеси, предизвиквайки словесна престрелка с френския президент Еманюел Макрон, който я призова да спре да „коментира случващото се в други страни“.

Кушнер, който зае поста си в Париж миналата година, беше по-рано извикан в министерството на външните работи в края на август, след като френското правителство възрази срещу критиките му, че Макрон не се бори с антисемитизма.