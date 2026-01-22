Иванка Тръмп и Джаред Кушнер са на посещение в албанския град Вльора

Иванка Тръмп, дъщеря на президента на САЩ Доналд Тръмп, и съпругът ѝ Джаред Кушнер пристигнаха днес в крайбрежния град Вльора, предаде за БТА албанската агенция АТА.

Според съобщенията те са били ескортирани при засилени мерки за сигурност от полицията и пребивават в района на Уи и Фтохта. Съобщава се, че Джаред Кушнер ще проведе среща с архитектурна фирма, за да обсъди плановете за развитие и инвестиции на остров Сазан, съобщи БНТ.

Иванка Тръмп и съпругът ѝ Джаред Кушнер посещават Вльора не за първи път. Двамата прекараха няколко дни в крайбрежния град по време на лятната си ваканция през юни.

На 27 декември 2023 г. голямата международна туристическа компания "Атлантик Инкюбейтър Партнърс", ръководена от Джаред Кушнер, внесе предложение в Албанската агенция за инвестиционно развитие за инвестиционен проект на остров Сазан.

На 30 декември 2024 г. компанията му получи статут на стратегически инвеститор за изграждането на луксозен курорт на острова от Комитета за стратегически инвестиции, ръководен от премиера Еди Рама.

Според решението на Комитета, проектът на остров Сазан се очаква да включва инвестиция от 1,4 милиарда евро, като е планирано строителството да обхване 8% от острова или 45 хектара. Стратегическият инвестиционен проект включва изграждането на ексклузивни вили с цел развитие на висок клас туризъм.

Остров Сазан се намира между Адриатическо и Йонийско море, стратегически позициониран на входа на залива Вльора в пролива Отранто между Италия и Албания.