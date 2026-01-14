Bloomberg: Уиткоф и Кушнер планират скоро отново да посетят Москва

Стив Уиткоф, специалният пратеник на американският президент Доналд Тръмп, а също и безнесменът Джаред Купнев планират ново посещение в Москва, за да се срещнат с руския лидер Владимир Путин, съобщават източници, цитирани от Bloomberg.

Въпреки че потенциалната среща е предварително насрочена за януари, официални лица подчертават, че плановете все още са в процес на разработка и може да бъдат отложени поради текущите развития в Иран, допълва агенция ТАСС.

По време на срешата си с Путин Уиткоф и Кушнер ще представят най-новите проекти на планове за разрешаване на украинския конфликт, включително гаранции за сигурност, които САЩ и Европа възнамеряват да предоставят на Киев.

Последната среща между руският президент и дуото Уиткоф-Кушнер се състоя на 2 декември 2025 година в Кремъл и продължи около пет часа.