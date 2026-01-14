IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Bloomberg: Уиткоф и Кушнер планират скоро отново да посетят Москва

Ще представят най-новите планове за разрешаване на конфликта в Украйна

14.01.2026 | 20:30 ч.
Стив Уиткоф, специалният пратеник на американският президент Доналд Тръмп, а също и безнесменът Джаред Купнев планират ново посещение в Москва, за да се срещнат с руския лидер Владимир Путин, съобщават източници, цитирани от Bloomberg.

Въпреки че потенциалната среща е предварително насрочена за януари, официални лица подчертават, че плановете все още са в процес на разработка и може да бъдат отложени поради текущите развития в Иран, допълва агенция ТАСС.

По време на срешата си с Путин Уиткоф и Кушнер ще представят най-новите проекти на планове за разрешаване на украинския конфликт, включително гаранции за сигурност, които САЩ и Европа възнамеряват да предоставят на Киев.

Последната среща между руският президент и дуото Уиткоф-Кушнер се състоя на 2 декември 2025 година в Кремъл и продължи около пет часа.

 

