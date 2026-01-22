IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Уиткоф и Кушнер са в Москва, предстои среща с Путин

US самолетът кацна в 22:35 часа московско време

22.01.2026 | 22:38 ч. 0
EPA/БГНЕС

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха тази вечер в Москва за преговори с лидера Владимир Путин относно възможно мирно споразумение за Украйна, съобщава Ройтерс. Самолетът на американците кацна в 22:35 ч. московско време, съобщава ТАСС.

Двамата американски представители пристигнаха в руската столица от Швейцария, където през седмицата се срещнаха с украински официални лица.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че срещата на президента Владимир Путин с Уиткоф и Къшнър ще се състои по-късно вечерта.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе среща с украинския си колега Володимир Зеленски в Давос. / БТА

