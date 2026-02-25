IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Четирима убити при нападение с нож в американския щат Вашингтон

Предполагаемият извършител също е мъртъв

25.02.2026 | 15:26 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Четирима души са били убити при нападение с нож в западния американски щат Вашингтон, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти. 

Шерифската служба на окръг Пиърс съобщи, че вчера сутринта са получили сигнали, че "мъж намушква хора" пред къща близо до град Гиг Харбър, югозападно от Сиатъл. 

"Има четирима загинали, включително 32-годишният заподозрян мъж, има и пета жертва на атаката, която е била незабавно транспортирана от пожарната на Гиг Харбър, но по-късно е починала от раните си", се казва в изявление на шерифската служба. 

Заподозреният е бил застрелян от полицейски служител, пристигнал на мястото на инцидента, според говорителката на полицията в Такома Шелби Бойд. 

Разследващите смятат, че инцидентът е свързан със случай на домашно насилие. Тридесет и две годишният мъж е бил на път да получи ограничителна заповед. Разследващите не са оповестили никаква информация за самоличността на жертвите, отбелязва ДПА. 
(БТА)

нападение с нож убити щатът Вашингтон
