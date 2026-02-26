IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сметките за ток на повечето британци ще са по-ниски от април

Британският енергиен регулатор обяви намаление от 7% на ценовия си таван

26.02.2026 | 03:35 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Повечето британски домакинства ще имат по-ниски сметки за електроенергия от април, съобщи днес британският енергиен регулатор "Офджем" (Ofgem), цитиран от ДПА, след като обяви намаление от 7 на сто на ценовия си таван съгласно правителствените мерки за облекчаване на разходите за потребителите.

На фона на свиването на разходите за живот правителството обяви в миналогодишния си бюджет, че ще прехвърли някои разходи за възобновяема енергия към общото данъчно облагане и ще премахне схема, принуждаваща доставчиците на енергия да плащат за мерки като изолация за домакинства с ниски доходи.

„Основната движеща сила на днешното намаление е промяната в разходите, обявена от финансовия министър в бюджета“, каза Тим Джарвис, генерален директор „Пазари“ в „Офджем“.

Новият таван от 1641 британски лири (2218,96 долара) годишно за средно потребление на електроенергия и газ е намалял със 117 паунда спрямо предишния таван за периода от януари до края на март.
(БТА)

Великобритания сметки електроенергия
