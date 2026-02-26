Сметките за ток на повечето британци ще са по-ниски от април

Повечето британски домакинства ще имат по-ниски сметки за електроенергия от април, съобщи днес британският енергиен регулатор "Офджем" (Ofgem), цитиран от ДПА, след като обяви намаление от 7 на сто на ценовия си таван съгласно правителствените мерки за облекчаване на разходите за потребителите.

На фона на свиването на разходите за живот правителството обяви в миналогодишния си бюджет, че ще прехвърли някои разходи за възобновяема енергия към общото данъчно облагане и ще премахне схема, принуждаваща доставчиците на енергия да плащат за мерки като изолация за домакинства с ниски доходи.

„Основната движеща сила на днешното намаление е промяната в разходите, обявена от финансовия министър в бюджета“, каза Тим Джарвис, генерален директор „Пазари“ в „Офджем“.

Новият таван от 1641 британски лири (2218,96 долара) годишно за средно потребление на електроенергия и газ е намалял със 117 паунда спрямо предишния таван за периода от януари до края на март.

