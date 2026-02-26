Зеленски се надява на мир до края на годината, Тръмп иска всичко да приключи до месец

В телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски, президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил, че иска да постигне мир възможно най-скоро.

"Зеленски каза, че се надява войната да приключи тази година, Тръмп отговори, че войната продължава твърде дълго и би искал да приключи след месец", твърди източник пред Axios.

Според източниците на изданието, по време на телефонния разговор Зеленски е благодарил на Тръмп за цялата му помощ за Украйна и е казал, че само президентът на САЩ може да принуди Путин да спре войната. Тръмп от своя страна е потвърдил готовността си да предостави на Украйна значителни гаранции за сигурност от САЩ като част от потенциално мирно споразумение с Русия.

Трима източници, пише Axios, са заявили, че разговорът между президентите на САЩ и Украйна "е бил много приятелски и позитивен".

Тръмп и Зеленски са разговаряли по телефона на 25 февруари, ден след четвъртата годишнина от началото на голямата война на Русия с Украйна. След разговора Зеленски обяви, че нова тристранна среща ще се проведе в началото на март.

"Надяваме се, че това ще ни позволи да преминем към преговори на ниво лидер", каза той.