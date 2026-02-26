IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски се надява на мир до края на годината, Тръмп иска всичко да приключи до месец

Двамата са провели разговор на 25 февруари

26.02.2026 | 10:39 ч.
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

В телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски, президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил, че иска да постигне мир възможно най-скоро.

"Зеленски каза, че се надява войната да приключи тази година, Тръмп отговори, че войната продължава твърде дълго и би искал да приключи след месец", твърди източник пред Axios.

Според източниците на изданието, по време на телефонния разговор Зеленски е благодарил на Тръмп за цялата му помощ за Украйна и е казал, че само президентът на САЩ може да принуди Путин да спре войната. Тръмп от своя страна е потвърдил готовността си да предостави на Украйна значителни гаранции за сигурност от САЩ като част от потенциално мирно споразумение с Русия.

Трима източници, пише Axios, са заявили, че разговорът между президентите на САЩ и Украйна "е бил много приятелски и позитивен".

Тръмп и Зеленски са разговаряли по телефона на 25 февруари, ден след четвъртата годишнина от началото на голямата война на Русия с Украйна. След разговора Зеленски обяви, че нова тристранна среща ще се проведе в началото на март.

"Надяваме се, че това ще ни позволи да преминем към преговори на ниво лидер", каза той.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

