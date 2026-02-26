Два F-16 катастрофираха за месец в Южна Корея – нараства ли кризата с инцидентите?

Изтребител F-16C на южнокорейските военновъздушни сили, базиран в Чунджу, се разби в планински район по време на нощен тренировъчен полет на 25 февруари, като пилотът се катапултира успешно и е потвърдено, че е жив. Военновъздушните сили сформираха специална работна група, водена от заместник-началника на щаба, за да установят причината за катастрофата. F-16 падна на хълм, запалвайки пожар, въпреки че местните пожарникари реагираха бързо и започнаха да гасят пожари почти веднага. Инцидентът се случи в същия ден, когато изтребител F-16C на турските военновъздушни сили, назначен за тази задача, се разби по време на тренировъчен полет близо до западната част на страната, убивайки пилота около 1 часа сутринта местно време. Инцидентът е втората катастрофа на F-16 в Южна Корея за по-малко от месец, след като F-16 на американските военновъздушни сили се разби на 31 януари.

F-16 е участвал в множество катастрофи през последните месеци, като изтребител F-16V на военновъздушните сили на Република Китай се разби по време на рутинна тренировъчна мисия на 6 януари, което е последната от няколко загуби на изтребители от страна на службата поради инциденти през последните години. F-16, въоръжен от полските военновъздушни сили, се разби по време на репетиция на авиошоу близо до Радом, централна Полша, през август. F-16 на украинските военновъздушни сили са претърпели особено висок процент на катастрофи, въпреки че това се дължи на сложността на техните задължения срещу дронове и липсата на опит на местните пилоти, тъй като изтребителите са били въведени в експлоатация по спешност за военно време. Съобщава се, че това е довело до изпращането на опитни американски и холандски пилоти като изпълнители, за да летят със самолета за службата. Прави впечатление обаче, че катастрофите с F-16 са силно концентрирани в Южна Корея. Когато на 31 януари Военновъздушните сили на САЩ потвърдиха, че F-16 от 8-мо изтребително крило е паднал в морето близо до западния южнокорейски град Кунсан, това отбеляза третата катастрофа на американски F-16 в Корея за по-малко от девет месеца, пише MilitaryWatchM.

Преди това, на 6 май 2023 г., F-16C на Военновъздушните сили на САЩ се разби в земеделска земя близо до авиобаза Осан, Южна Корея,

по време на рутинен тренировъчен полет, след което друг американски F-16 претърпя аварийна ситуация по време на полет и се разби в Жълто море край западния бряг на Южна Корея на 11 декември същата година. Резултатите от ескадрилите F-16, базирани в Южна Корея, са сред най-лошите във Военновъздушните сили на САЩ по отношение на безопасността им. Местните F-16 също са страдали от не незначителен процент на катастрофи, като южнокорейски двуместен изтребител F-16D се разби на 11 юни 2025 г. по време на тренировъчно учение в Аляска, а преди това, през ноември 2022 г., южнокорейски F-16C претърпя повреда на двигателя и се разби западно от Уонджу. Друг инцидент, макар и не довел до катастрофа, при който два южнокорейски F-16 случайно изпуснаха бойни бомби Mk-82 върху цивилен район близо до Почхон по време на учение през март 2025 г.

Смята се, че над 750 F-16 са били загубени в две катастрофи, откакто типът е влязъл в експлоатация през 1978 г., въпреки че ранните години на F-16, експлоатирани в края на 70-те и 80-те години, са имали значително по-високи нива на катастрофи от тези, които са в експлоатация в момента. Загубите представляват близо 19 процента от всички F-16, построени някога. Процентът на катастрофите на наследника на изтребителя, F-35A, е значително по-нисък, въпреки проблеми със сложния софтуер на самолета, които са причинявали директно катастрофи в миналото. Южнокорейските военновъздушни сили в момента са един от най-големите оператори на F-16 и са модернизирали част от флота си до стандарта F-16V, интегрирайки авионика и оръжия от пето поколение. Очаква се самолетите да започнат да бъдат постепенно извеждани от експлоатация и заменяни от местни изтребители KF-21 в средата и края на 30-те години на 21 век.