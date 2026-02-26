Хилъри Клинтън даде показания, призова Тръмп също да свидетелства

Републиканско мнозинство в комисия на Камарата на представителите разпита Хилари Клинтън относно връзките ѝ с Джефри Епстийн, но тя от своя страна призова президентът Доналд Тръмп да бъде призован да даде показания за собствените си контакти с осъдения сексуален престъпник.

Пред комисията Клинтън заяви, че няма информация за престъпленията на Епстийн, не си спомня да го е срещала и никога не е посещавала острова му или летяла с неговия самолет. Тя обвини комисията, че се опитва да „защити един публичен служител“ - Тръмп.

Председателят на комисията Джеймс Комър, който ще разпита и бившия президент Бил Клинтън в петък, заяви, че “целта на цялото разследване е да се изяснят множество въпроси около Епстийн“.

Бившата първа дама отвърна, че “ако комисията наистина иска да научи истината за трафика на хора, извършван от Епстийн, трябва да призове Тръмп директно под клетва относно десетките хиляди пъти, в които името му фигурира в досиетата“.

Водещият демократ в комисията Робърт Гарсия също призова Тръмп да даде показания "и да отговори на въпросите, които се задават в цялата страна от оцелелите жертви“.

Първоначално семейство Клинтън отхвърли призовките за изслушване, но се съгласи да свидетелства, след като републиканците заплашиха с обвинение за неуважение към Конгреса. В откриващото си изявление Хилари Клинтън посочи, че призовката е била обоснована с предположението, че тя разполага с информация относно разследванията срещу Епстийн и Гислейн Максуел.

“Нека бъда пределно ясна – не разполагам“, заяви тя.

Демократите твърдят, че разследването се използва за атака срещу политически опоненти на Тръмп, вместо за легитимен парламентарен контрол.

Тръмп и Бил Клинтън, и двамата на 79 години, присъстват в публикуваните наскоро документи по случая “Епстийн“, но заявяват, че са прекратили контактите си с финансиста преди осъждането му през 2008 г. във Флорида. Самото споменаване в документите не е доказателство за извършено престъпление.

Семейство Клинтън настоя изслушванията да бъдат публични, но комисията реши те да се проведат при закрити врата – ход, който Бил Клинтън определи като “пародия на съд“.

Разпитите се провеждат в Чапакуа, щата Ню Йорк, където живеят Клинтънови. Десетки журналисти се събраха в района, а Сикрет сървис издигна метални заграждения около сградата, в която се провежда изслушването.

Трафик на хора

Бил Клинтън призна, че в началото на 2000-те години е летял няколко пъти със самолета на Епстийн във връзка с хуманитарни дейности на Фондацията "Клинтън“, но отрече да е посещавал частния му остров в Карибите.

Гислейн Максуел, на 64 години, излежава 20-годишна присъда за трафик на хора с цел сексуална експлоатация. По-рано този месец тя се яви чрез видеовръзка пред комисията, но отказа да отговаря на въпроси, позовавайки се на правото си по Петата поправка да не се самоинкриминира.

Нейният адвокат Дейвид Маркъс заяви, че Максуел би била готова да говори публично, ако получи помилване от Тръмп.

Епстийн изгради мрежа от влиятелни бизнесмени, политици, знаменитости и академици. Публикуването на документите по случая предизвика последици по света, включително арести във Великобритания на бившия принц Андрю и на Питър Манделсън, бивш посланик в САЩ. / БГНЕС