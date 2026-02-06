Тръмп подкрепи семейство Клинтън заради случая "Епстийн"

Президентът Доналд Тръмп заяви, че е "притеснен“ от разследването, ръководено от републиканците, за връзките на 42-я президент Бил Клинтън с педофила Джефри Епстийн.

Комисията по надзор на Камарата на представителите води преговори с Бил и Хилари Клинтън двойката да се яви на показания в рамките на разследването. Тази седмица беше обявено, че Клинтън ще се яви на показания на 27 февруари, докато Хилари ще се яви пред комисията ден преди това, като бившата първа дама настоява заседанието да се проведе публично.

"Притеснява ме, че някой преследва Бил Клинтън“, каза Тръмп пред NBC News в сряда, посочвайки, че може да е в противоречие с разследването, водено от републиканците.

"Вижте, харесвам Бил Клинтън. Все още харесвам Бил Клинтън. Хареса ми отношението му към мен. Той ме разбира", аргументира се Тръмп.

Неговите забележки са в контраст с тези на председателя на Комисията по надзор на Камарата на представителите Джеймс Комър, републиканецът, ръководещ разследването и който обвини семейство Клинтън, че отлагат явяванията си и не спазват заповедите на Конгреса.

На въпрос защо президентът изглежда защитава Клинтън, прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви, че това е така, защото двамата президенти споделят "добри отношения“.

"Президентът уважава друг президент. Те споделят добри отношения", обясни говорителят на Белия дом.

Ако президентът искаше, предвид огромното му влияние върху републиканците в Конгреса, той вероятно би могъл да каже на Комър да се откаже от разследването и да спре показанията на Клинтън. Но няма индикации това да се случи.

Когато Комисията по надзор за първи път обяви, че търси срещи с Клинтън, влиятелната демократическа двойка се противопостави, твърдейки, че показания не са необходими. Сега бившето първо семейство твърди, че показанията при закрити врати трябва да бъдат заменени с изслушвания пред камера, заради прозрачността.

"Обичате да говорите за прозрачност. Няма нищо по-прозрачно от публично изслушване с включени камери. Ще бъдем там", обяви Хилъри Клинтън.

Съгласието на Клинтън за показанията дойде, след като Комър заплаши да обвини двойката в неуважение към Конгреса, ако не се съобразят.

Подкрепа за Клинтън, гняв за републиканците

Внезапната подкрепа на Тръмп с бившия лидер на демократите предизвика гняв сред някои от поддръжниците на президента.

"Това е обезпокоително. Бил Клинтън е сериен сексуален хищник и изнасилвач“, реагира Хуанита Броуддрик, пламенна поддръжница на Тръмп, която твърди, че е била изнасилена от Бил Клинтън през 1978 г., когато демократът е бил главен прокурор на Арканзас.

Обидната забележка относно разследването на Епстийн е и отклонение от казаното от президента през ноември, когато инструктира главния прокурор Пам Бонди "да разследва участието и връзката на Джефри Епстийн с Бил Клинтън“.

Тръмп също така отбеляза как Клинтън многократно е посещавала частния остров на финансиста-педофил.

"И между другото, никога не съм ходил на острова, а Бил Клинтън е ходил там 28 пъти“, каза президентът през юли 2025 г.