В Турция заловиха 127 кг кокаин в контейнери, предназначени за България

Наркотикът е бил в чували с брашно

27.02.2026 | 13:00 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Митническите власти на пристанището Амбарлъ в Истанбул са конфискували 127 кг кокаин в два контейнера, предназначени за доставяне в България от Еквадор, съобщи сайтът Хаберлер.

Наркотикът е бил скрит в чували с брашно, натоварени в двата контейнера. Стойността на конфискуваните наркотици се оценява на 14 млрд. турски лири (над 270 млн. евро). В Турция не са идентифицирани заподозрени във връзка със случая.

Операцията е осъществена в рамките на борбата срещу международния трафик на наркотици от екипи на Дирекцията за контрабанда и разузнаване на митническите власти в Истанбул под координацията на Главната републиканска прокуратура на Бююкчекмедже.

В резултат на разузнаването е установено, че на 25 януари т.г. на пристанището Амбарлъ в Истанбул са пристигнали два контейнера, натоварени с брашно, преминаващи транзит от Еквадор и предназначени за доставяне в България.

На 30 януари екипи са изпратили за съдебномедицинска експертиза 40 тона брашно, съдържащо се в 1600 чувала по 25 кг (800 от които с рибно брашно) в двата контейнера. Експертизата е установила, че 3 тона и 344 килограма рибно брашно са били импрегнирани със 127 килограма кокаин. Наркотиците са конфискувани по заповед на съда в Бююкчекмедже.

Засега не са идентифицирани заподозрени лица, които да са свързани с доставянето на транзитната пратка с наркотици, като усилията за идентифициране на извършители на наркотика в Еквадор и България продължават, посочва медията.
(Специално за БТА от Нахиде Дениз)

