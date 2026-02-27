IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Един човек е загинал, а 20 са ранени, като трамвай дерайлира в Милано СНИМКИ

Машината се е блъснала в сграда

27.02.2026 | 20:00 ч. 0
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

1 / 4

Един човек загина, а около 20 други бяха ранени, след като трамвай дерайлира и се блъсна в сграда в Милано, съобщи полицията.

Все още не е ясно защо трамвайът е излязъл от релсите близо до центъра на северния италиански град – бизнес център, който в момента е домакин на Седмицата на модата, предаде АФП.

На мястото на инцидента бяха забелязани няколко линейки.

Инцидентът е станал в центъра на града, на булевард "Виторио Венето".

При дерайлирането трамваят е ударил няколко души на улицата. Един от тях се е озовал под превозното средство и е починал. Много от ранените са били пътници в трамвая.

Милано беше домакин на Зимните олимпийски игри неотдавна и това привлече в града много спортисти и туристи. Предстои градът да е домакин на Параолимпийските игри.

По време на церемонията по откриването на Зимните игри беше прожектирано филмче със скеч, в който президентът на Италия Серджо Матарела пътува именно с трамвай за стадиона „Сан Сиро“, на който се провеждаше церемонията. В скеча трамваят беше управляван от мотоциклетния шампион Валентино Роси.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Милано катастрофа трамвай жертва
