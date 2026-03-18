Шампионска лига: Реал срази Сити и като гост

Арсенал победи Байер Леверкузен с 2:0 и се класира за трета поредна година във фазата на 1/4-финалите на Шампионската лига. Футболистите на Микел Артета стигнаха до успех след попадения на Еберичи Езе и Деклан Райс.

Първият мач преди седмица на германска земя завърши при равенство 1:1 и така англичаните продължиха напред с общ резултат 3:1.

Арсенал показа силна игра още от самото начало на срещата. Положенията пред вратата на Байер пазена от Бласвих следваха едно след друго. Тросар, Мартинели, Сака и Габриел Магаляеш пропуснаха. Все пак в 36-ата минута Езе с красив удар извън наказателното поле даде аванс на Арсенал.

След подновяването на играта домакините продължиха да доминират и Деклан Райс в 63-ата минута удвои преднината. Националът на Англия отне топката пред наказателното поле на противника и с плътен удар порази целта. До края на срещата Арсенал пропусна нови възможности за по-изразителен успех. „Артилеристите“ на четвъртфиналите ще премерят сили с Спортинг Лисабон.

Реал Мадрид спечели като гост на Манчестър Сити с 2:1 в реванша от 1/8-финалите на Шампионската лига. Първата среща на "Сантиаго Бернабеу" бе завършила с успех на испанците с 3:0, така че с общ резултат 5:1 "белият балет" продължава напред. Двубоят се разви зле за домакините, които останаха с човек по-малко в 20-ата минута, когато Бернардо Силва игра с ръка пред голлинията и получи директен червен картон, а испанците получиха дузпа. Винисиус Жуниор откри резултата за гостите в 22-рата минута, реализирайки наказателния удар, предаде БТА.

С човек по-малко футболистите на Пеп Гуардиола стигнаха до изравнителен гол чрез Ерлинг Холанд в 41-вата минута. Двата състава направиха куп пропуски пред Винисиус да донесе успех на Реал Мадрид в 94-тата минута. Бразилският нападател засече в мрежата на Донарума центриране на Чуамени.

Пари Сен Жермен се наложи над Челси с 3:0 на "Стамфорд Бридж" в реванш от осминафиналите на Шампионската лига. Отборът на Луис Енрике спечели и първия мач с 5:2 и с общ резултат 8:2 се класира за четвъртфиналите, където ще се изправи срещу Ливърпул или Галатасарай.

Парижани откриха в 6-ата минута чрез Хвича Кварацхелия, а Брадли Баркола удвои в 15-ата минута. Влезлият на почивката Сени Маюлу добави трето попадение в 62-ата минута.

Втори мачове от осминафиналите в Шампионската лига:

СПОРТИНГ ЛИСАБОН (Португалия) - Будьо/Глимт (Норвегия) – 5:0 след продължения (3:0 в редовното време), (3:0)

АРСЕНАЛ (Англия) - Байер Леверкузен (Германия) – 2:0, (1:1)

Челси (Англия) – ПАРИ СЕН ЖЕРМЕН (Франция) – 0:3, (2:5)

Манчестър Сити (Англия) – РЕАЛ МАДРИД (Испания) – 1:2, (0:3)

Днес:

Ливърпул (Англия) - Галатасарай (Турция) - (0:1)

Байерн Мюнхен (Германия) - Аталанта (Италия) – (6:1)

Тотнъм (Англия) - Атлетико Мадрид (Испания) – (2:5)

Барселона (Испания) - Нюкасъл (Англия) – (1:1)

*Заб: С големи букви са отбелязани отборите, които продължават в следващата фаза. В скоби резултатите от първите срещи.