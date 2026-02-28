Атанас Запрянов: Не можем да бъдем пряка цел за Иран

Не можем да бъдем пряка цел за Иран. Това каза служебният министър на отбраната Атанас Запрянов след края на заседанието на Съвета по сигурността, свикан по-рано днес отслужебния премиер Андрей Гюров във връзка с ескалиращите военни действия в региона на Близкия изток.

Свързани статии Как реагираха световните лидери на атаката над Иран?

„Няма пряка военна заплаха за България. Тя не участва в този конфликт, посочи Запрянов. Смятаме, че не е възможно да бъдем таргетирани като държава, която участва активно в подобна операция”, добави още Запрянов.