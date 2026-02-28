IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 71

Атанас Запрянов: Не можем да бъдем пряка цел за Иран

България не участва в този конфликт

28.02.2026 | 17:34 ч. 21
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Не можем да бъдем пряка цел за Иран. Това каза служебният министър на отбраната Атанас Запрянов след края на заседанието на Съвета по сигурността, свикан по-рано днес отслужебния премиер Андрей Гюров във връзка с ескалиращите военни действия в региона на Близкия изток.

Свързани статии

„Няма пряка военна заплаха за България. Тя не участва в този конфликт, посочи Запрянов. Смятаме, че не е възможно да бъдем таргетирани като държава, която участва активно в подобна операция”, добави още Запрянов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Атанас Запрянов Иран САЩ ескалация
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem