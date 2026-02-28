IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Действията в Иран излизат отвъд исканията за сключване на ядрено споразумение със САЩ

Усилията на САЩ в момента са насочени към ликвидиране на балистичната база

28.02.2026 | 18:35 ч.
Снимка: БГНЕС

Действията в Иран излизат отвъд исканията за сключване на ядрено споразумение със Съединените щати, според арабиста Владимир Чуков. По думите му унищожаването на балистичната база на Иран би означавала стопиране на преговорите.

Според арабиста проф. Владимир Чуков атаката цели сваляне не режима в ислямската република. Ударите идват на фона на утежнената дипломация между Съединените щати и Иран. Проф. Чуков изрази мнение, че след нанесените удари връщането на масата на преговорите за мир вече не е възжможен вариант.

"Усилията на САЩ в момента са насочени към ликвидиране на балистичната база, както и да бъдат неутрализирани военноморските сили. Това не е ограничен удар, който да очакваме да върне Иран на масата на преговорите. Става дума за опит за промяна на режима", категоричен е Чуков.

Експертът съобщи и за кибератаки над ирански цели.

В ефира на предаването "Големите последици" дипломатът Ангел Орбецов посочи, че страната все още държи на запазването на запасите от уран, но за мирни цели.

"Иран има как да отговори и на ударите и многократно го доказа в 12-дневната война.  Важно е да подчертаем, че има и една фетма, мнение на висшите духовници на режима, че са против произвеждане, складиране и употреба на ядрено оръжие", посочи Ангел Орбецов.

"В началото на войната имаха малко над 2000 ракети. Но е много противоречива информацията за това какви точно са обсега и възможностите им.  Планиралите удара не са убедени каква ще бъде реакцията на иранците и че има необходимия бърз отклик", коментира Владимир Чуков.

