Въоръжени с калашници отмъкнаха 32 хиляди евро край Атина

Двама души, въоръжени с автомат „Калашников“, са заплашили банкови служители в селището Лутраки западно от гръцката столица Атина тази сутрин и са им отнели 32 хиляди евро, съобщи телевизия Скай.

Нападението е било извършено сутринта, когато служители на гръцката банка „Юробанк“ (Eurobank) извършвали планово зареждане на банкомат на Гръцките пощи с пари.

Случаят се е разиграл в 7:45 ч., когато движението на хора на мястото започва да се засилва. По първоначални сведения извършителите чакали в засада служителите да отворят банкомата. Един от двамата останал да чака в колата за бягство, а съучастникът му се доближил до банковия персонал с автомата в ръце.

Той успял да изненада служителите, които не успели да реагират, и за секунди им отнел касетите с 32 хиляди евро в брой. Веднага след това се качил обратно в автомобила и заедно със съучастника си избягали с висока скорост.

Полицията е започнала операция за издирване на двамата, като проучва записи от охранителни камери и снема показания от очевидци.

Начина на действие на извършителите говори за добре организирана операция и за познания за маршрута и графика на зареждане на банкомата.

(БТА)