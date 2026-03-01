Ангел Орбецов: Иран има някои червени линии в преговорите в Женева

Шиитската религия може да се каже, че забранява използването на ядрено оръжие и прибягването към унищожение. Това заяви в ефира на "Големите последици" дипломатът Ангел Орбецов.
В предаването той разказа интересни подробности за политическото устройство на Иран.
Иран има някои червени линии в преговорите в Женева, посочи дипломатът.
"Страната не е готова да се откаже категорично от обогатяването на уран за мирни цели. Има една фетва - мнение на висши духовници, което е валидно за шиитския свят. Фетвата на аятулах Хаменей от 2005 година е против произвеждането, складирането и употребата на ядрено оръжие. Тоест, това е един религиозен дълг на Иран да изпълни тази повелия, която аятулах издава. Ние в Европа не сме в състояние да осъзнаем какво е това фетва и как тя се отразява в ислямския свят, но за иранците това е изключително важно решение, което той взема и го налага върху иранското общество", посочи още Орбецов пред Bulgaria ON AIR.
