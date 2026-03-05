Запрянов: Взети са мерки за усилване на противовъздушната отбрана

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов е категоричен, че са взети мерки за усилването на противовъздушната отбрана на страната от щаба на отбраната, чрез задействане на сили и средства.

В рамките на брифинга в Министерски съвет Запрянов отговори на журналистически въпрос за предприетите мерки за гарантиране на сигурността на гражданите и защитата на страната. Служебният министър добави, че на заседанието на Съвета по сигурност началникът на отбраната е представил отделен доклад за взетите конкретни мерки по усилване на противовъздушната отбрана на страната.

Запрянов добави, че служебното правителство е в контакт с НАТО.

“Утре ще има северноатлантически съвет, който ще разглежда темата за противовъздушната отбрана. Ще се увеличи и готовността на системата за противоракетната отбрана на НАТО, като България ще отправи искания и за допълнително усилване, ако главното командване на НАТО прецени, че има необходимост от още по-голямо гарантиране на противоракетната и противовъздушната отбрана. Тези решения ще се вземат утре”, каза Запрянов

Министърът допълни, че днес му предстои разговор с министъра на отбраната на Гърция, а сутринта е обсъдил темата за Близкия изток с министъра на Турция.