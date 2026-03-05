Марин Райков: Непосредствени рискове за страната ни няма

Марин Райков, зам.-министър на външните работи съобщи, че за страната ни в момента няма непосредствени рискове.
“Тъй като ситуацията е изключително динамична, всички следим с много голямо внимание и загриженост всяко съобщение за ескалация, което достига до нас”, каза още зам.-министърът преди заседанието на парламентарната комисия по външна политика.
“Основният приоритет в момента е извеждането на българските граждани от района на Близкия изток”, допълни Райков.
Заседанието на комисията ще бъде закрито, като се предвижда да бъде обсъдена актуалната информация за обстановката в Близкия изток.