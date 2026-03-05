IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Марин Райков: Непосредствени рискове за страната ни няма

Ситуацията е динамична, приоритет е извеждането на гражданите

05.03.2026 | 16:52 ч. 15
Марин Райков, зам.-министър на външните работи съобщи, че за страната ни в момента няма непосредствени рискове.

“Тъй като ситуацията е изключително динамична, всички следим с много голямо внимание и загриженост всяко съобщение за ескалация, което достига до нас”, каза още зам.-министърът преди заседанието на парламентарната комисия по външна политика. 

“Основният приоритет в момента е извеждането на българските граждани от района на Близкия изток”, допълни Райков.
 
Заседанието на комисията ще бъде закрито, като се предвижда да бъде обсъдена актуалната информация за обстановката в Близкия изток.

