Марин Райков: Непосредствени рискове за страната ни няма

Марин Райков, зам.-министър на външните работи съобщи, че за страната ни в момента няма непосредствени рискове.

“Тъй като ситуацията е изключително динамична, всички следим с много голямо внимание и загриженост всяко съобщение за ескалация, което достига до нас”, каза още зам.-министърът преди заседанието на парламентарната комисия по външна политика.

Свързани статии Два самолета с евакуирани българи от ОАЕ кацнаха в София

“Основният приоритет в момента е извеждането на българските граждани от района на Близкия изток”, допълни Райков.



Заседанието на комисията ще бъде закрито, като се предвижда да бъде обсъдена актуалната информация за обстановката в Близкия изток.