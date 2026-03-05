Спорове след Съвета по сигурност за Близкия Изток: Има ли риск за България

Споровете на парламентарно предстъвените политически сили след Съвета по сигурност за конфликтас Иран останаха. Опозицията отново обвини кабинета в неясна позиция. Служебният премиер Гюров увери, че няма непосредствена заплаха за България.

Правителството трябва да вземе мерки за потенциални мигрантски вълни, каза съпредседателят на „Да, България” и депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Ивайло Мирчев след Съвета по сигурност към Министерския съвет (МС). Той допълни, че до момента няма индикации за вълни от мигранти.

Във връзка с повишаването на цената на петрола държавата трябва да помисли и за конкретни икономически мерки. Трябва да сме готови с подобни мерки макар и да не знаем колко време ще продължи конфликтът, смята Мирчев.

По неговите думи Съветът е бил доста конкретен и са получили всички отговори. Докладите на службите бяха адекватни, както и тези на министрите. На този етап няма пряка заплаха за България, но има доста мерки, които трябва да бъдат взети, допълни той.

Мирчев коментира като мъдро решението на Андрей Гюров да остави като служебен министър на отбраната Атанас Запрянов в контекста на геополитическата ситуация.

Няма пряка заплаха за България, има евентуално потенциални асиметрични заплахи, каза Наталия Киселова

Няма пряка заплаха за България, има евентуално потенциални асиметрични заплахи, каза пред журналисти Наталия Киселова, председател на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“, след заседание на Съвета по сигурност към Министерския съвет във връзка със ситуацията в Близкия изток.

Данните, които бяха изнесени, са, че няма пряка заплаха, има евентуално потенциални асиметрични заплахи и бяха поставени конкретни въпроси към министрите, членове на Съвета по сигурност и към ръководителите на службите. "Асиметрични" означава, че се използват иначе обичайни дейности, през които да се разстройва дейността на различни граждански или държавни инфраструктури, но тук става дума за потенциални заплахи, не говорим за конкретна, реална заплаха, обясни Киселова.

Голяма част от дейностите, които са направени като подготовка, са извършени още от правителството на господин Желязков, каза Киселова в отговор на въпрос дали кабинетът има план да се справи. Поставихме конкретни въпроси и беше казано и от министъра на външните работи, и от министъра на финансите, че ще има последващи конкретни действия, за да може да има нормално функциониране на веригите за доставки не само за петрол и газ, а и за обичайни други дейности, свързани с храната, водата, лекарствата, добави тя. Динамиката в геополитическата ситуация от петък до днес води до постоянна промяна, но мисля, че нашето поведение трябва да е в синхрон с другите държави членки на ЕС и на Алианса, коментира Киселова.

Служебният кабинет не е честен към българските граждани и към парламента, каза Тошко Йорданов

Поговорихме си, изискахме информация. Знаете, че има специфична информация, която не мога да кажа, но служебният кабинет не е честен към българските граждани. Не беше честен и към парламента. Това каза пред журналисти председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов.

Йорданов допълни, че по време на заседанието са се опитали да „шикалкавят“. Той се обърна към журналистите, като каза „за разлика от вас, ние можем да им задаваме въпроси очи в очи и да ги притискаме, и това и направихме.“

Депутатът каза, че според него много български граждани си задават въпроси заради наличната публична информация за американски самолети на летището в София, както и заради военните действия и напрежението, свързано с Иран.

По думите на Йорданов става въпрос за конфликт, който не е провокиран от България и не е операция на НАТО. Той подчерта, че в подобна ситуация защитата на страната е свързана основно с членството ѝ в Алианса. „Единствената ни защита е членството ни в НАТО“, каза Йорданов и добави, че българската противовъздушна отбрана е била дарена на Украйна. Според него в рамките на няколко дни служебното правителство е променило формулировката си за ситуацията – от уверения, че няма проблем, до признаване на по-сериозни рискове.

Депутатът изрази и притеснение от присъствието на самолетите на летището в София, като каза, че това не го успокоява. Йорданов допълни, че съществуват рискове за България, свързани с конфликта в Близкия изток и изрази надежда те да останат единствено в икономическата сфера.

Съветът за сигурност бе напуснат от представителите на "Възраждане" и ДПС - Ново начало

В последните шест дни правителството смени четири пъти позицията си. Това каза пред журналисти лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов относно свикания Съвет по сигурност към Министерския съвет (МС) във връзка със ситуацията в Близкия изток. Той посочи, че напуска по-рано заседанието заради погребението на депутата от партията Славчо Крумов.

Според Костадинов първоначално представители на правителството са казали, че няма от какво да се притесняваме. По-късно обаче е бил свикан Съветът по сигурност, на който не са били поканени представители на парламента, посочи той. По думите му след това е съобщено, че „трябва да дойдат още военни самолети, транспортно зареждащи“. Накрая, шест дни по-късно, свикват втори Съвет, в който ние участваме вече, посочи Костадинов.

Изключително притеснен съм за националната сигурност, защото виждам в кабинета желание да заблуждава не само гражданите, но и нас, които сме доста по-запознати от останалите със случващото се в страната и по света, заяви също лидерът на „Възраждане“. Нямам никаква гаранция, че при евентуална ескалация на военните действия, българското ръководство няма да ни хвърли в една военна авантюра, коментира Костадинов.

Станислав Анастасов от „ДПС – Ново начало“ определи заседанието на Съвета по сигурността като „отбиване на номера“

„Отбиване на номера“ – с тези думи зам.-председателят на парламентарната група на „ДПС – Ново начало“ Станислав Анастасов определи заседанието на Съвета по сигурността към Министерския съвет (МС). Не мога да повярвам на това, което чух и видях вътре, каза той пред журналисти, напускайки сградата на МС.

Служебното правителство се провали тотално и българските граждани трябва да знаят, че няма правителство, коментира Анастасов. Българи бедстват в Близкия изток, няма адекватно действие, каза още той.

Обръщаме се към президента Йотова – това тук беше абсолютно несериозно нещо, по най-бързия начин да си поеме отговорността и да свика Консултативен съвет по национална сигурност, заяви Анастасов. По думите му Илияна Йотова е дала заявка за обединител на нацията и сега тя трябва да докаже това.

