Една от най-големите рафинерии в Саудитска Арабия затвори след удар с дрон

Саудитският петролен гигант „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) е преустановил операциите в рафинерията си в Рас Танура след удар с дрон в района, съобщиха запознати източници, цитирани от Ройтерс и Блумбърг.

Рафинерията е сред най-големите в Саудитска Арабия с капацитет за преработка на 550 000 барела суров петрол на ден. Съоръжението, разположено на брега на Персийския залив, е било затворено по-рано в понеделник като предпазна мярка, докато компанията оценява нанесените щети.

Според източниците, пожелали анонимност, възникналият на мястото пожар е овладян и е под контрол. Към момента пресцентърът на „Сауди Арамко“ не е предоставил официален коментар по случая.

(БТА)