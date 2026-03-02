Израел: Лидерът на "Хизбула" ще свърши в дълбините на ада

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви днес, че лидерът на "Хизбула" Наим Касем ще свърши "в дълбините на ада", след като Израел разшири ударите си срещу северния си съсед Ливан през последните часове, предаде Франс прес.

"Ще ударим "Хизбула" силно, а Наим Касем, лидерът на терористичната организация "Хизбула", ще открие, че всеки, който следва пътя на Хаменей, свършва като Хаменей: в дълбините на ада", заяви министърът по време на посещение в оперативния център на военновъздушните сили.

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей беше убит в събота, в първия ден на израелско-американската война срещу Иран, която оттогава обхвана региона, припомня АФП.

Успоредно с това израелските въоръжени сили потвърдиха, че "при прецизен удар в Бейрут" снощи е бил ликвидиран "терористът Хусейн Мукалед, който ръководеше щаба на разузнавателните служби на "Хизбула".

(БТА)