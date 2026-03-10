Румен Петков: Това правителство постъпи безотговорно към нашите сънародници

Председателят на ПП АБВ Румен Петков е на мнение, че страната ни трябва да заеме ясни позиция по отношение на войната на САЩ и Израел срещу Иран. “Преди всичко във вътрешно-политически план да стабилизираме нещата”, каза още Петков.

“Това е правителството, което постъпи най-безотговорно към нашите сънародници. Престъпно бих казал. Външният министър обяви по телевизията, че правителството е знаело за предстоящия удар върху Иран. Аз днес ще отправя въпрос до министър-председателя - какви мерки са предприели, за да приберем българските граждани от този критичен регион? Защото те не предприеха никакви мерки. И за това трябва да се носи не само политическа, за това трябва да се носи и съдебна отговорност”, каза пред БНТ Петков.

По думите му този удар е равним само с удара от правителството на Иван Костов по нашите медицински работници в Либия. “Тогава всички прибраха своите медицински работници - Полша, Чехия и другите държави. Само нашият външен министър, тогава се казваше Надежда Михайлова, не прибра нашите медици и те лежаха години в затвора. Така че за тези неща не било да се снишаваме, а трябва да бъдем много ясни и категорични”, каза още председателят на АБВ.

Относно разрешението на американските самолети да се позиционират на летището в София, взето в последните дни на кабинета "Желязков", Петков коментира:

"Ние сме имали достатъчно критична позиция относно външната политика на България и ангажиментите, които тогава прие министър-председателят Желязков. И тези критични аргументи прозвучаха и от господин Крум Зарков, в това число и в Брюксел. Така че разликата е доста сериозна и не бива да се подценява енергията, която "БСП - Обединена на левица" вложи тогава и влага и сега. Всъщност, ние имаме една много голяма прилика между правителството на България и правителството на САЩ. Ние ставаме все по-близки. България нито дума за Петрохан и педофилията. В САЩ нито дума за Епстийн и за педофилията. Това са едни прилики, които мисля, че трябва да накарат всички да се замислим кого всъщност курдисваме да ни управлява”, добави Петков.