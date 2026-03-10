Янкулов: Смяната на главния прокурор не може да чака и не е партиен въпрос

Затискащият с огромна тежест правосъдието ни въпрос за смяната на фактически изпълняващия длъжността главен прокурор не е партийно-политически. Неговото решаване не може и не бива да бъде предмет на политически договорки, за да бъде оставено да чака бъдещо преразпределение на силите, което да е в състояние да го постигне. Това заявява служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов в публикация във Фейсбук.

Според Янкулов единственото, за което става дума, е възстановяването на някаква обикновена нормалност. „В която България би имала изпълняващ длъжността главен прокурор, който не действа като главен прокурор в нарушение на закона, признат е за такъв от върховните съдии и за него няма документално потвърдена информация, че е говорил пред европейски прокурори на среща в рамките на важна дисциплинарна процедура как българската прокуратура разполага с доказателства за корупция на българския европейски прокурор“, допълни още служебният правосъден министър.

Янкулов каза още, че „обвинение за корупция на българския европейски прокурор българската прокуратура не е повдигнала“.

„Даваме ли си въобще сметка за сериозността на това разкритие, докато се занимаваме с какви ли не други повече или по-малко важни въпроси около публичната изява на българския европейски прокурор онзи ден? Останала впрочем без никакъв коментар ден по-късно от директно засегнатите от нея главен и градски прокурор“, допълни той.

Правосъдието ни буквално се задушава под тежестта на това моментно състояние и за да си поеме въздух, то трябва да бъде час по-скоро преустановено, каза служебният правосъден министър.

Вчера от правосъдното ведомство посочиха ,че Янкулов е заявил институционална подкрепа за всеки магистрат, който е готов да излезе с името си и да говори за зависимостите и криминалното влияние в съдебната система. Екипът на министъра декларира своята подкрепа към нова гражданска инициатива за независима и свободна съдебна система. В подписката, в която се включват магистрати, юристи и представители на различни професии, се отправя призив към всички граждани и професионални общности „да застанат открито и трайно зад каузата за отвоюване на съдебната власт от сенките на беззаконието“.