IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 39

Автобус пламна и изгоря напълно на пътя между Стара Загора и Казанлък СНИМКИ

За щастие няма пострадали

10.03.2026 | 10:02 ч. Обновена: 10.03.2026 | 10:03 ч. 3

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

1 / 8

Автобус се запали в движение на главния път между Стара Загора и Казанлък тази сутрин около 9:00 часа. 

По първоначални данни превозното средство е собственост на Тракийския университет и е пътувало в посока към Казанлък.

При инцидента няма пострадали, тъй като шофьорът е реагирал изключително бързо. Той е усетил мирис на изгоряло в купето и веднага е успял да отбие превозното средство встрани от пътното платно, което е позволило на всички пътници да слязат невредими.

На мястото веднага са изпратени два екипа на пожарната, които са поели гасенето на огъня. Към момента няма данни за пострадали хора, като щетите са само материални.

Движението в участъка остава спряно до пълното обезопасяване на трасето и приключване на работата на огнеборците. Пътна полиция регулира трафика и съветва шофьорите да използват обходни маршрути.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

изгорял автобус автобус инцидент
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem