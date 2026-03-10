Автобус пламна и изгоря напълно на пътя между Стара Загора и Казанлък СНИМКИ

Снимка: БГНЕС 1 / 8 / 8

Автобус се запали в движение на главния път между Стара Загора и Казанлък тази сутрин около 9:00 часа.

По първоначални данни превозното средство е собственост на Тракийския университет и е пътувало в посока към Казанлък.

При инцидента няма пострадали, тъй като шофьорът е реагирал изключително бързо. Той е усетил мирис на изгоряло в купето и веднага е успял да отбие превозното средство встрани от пътното платно, което е позволило на всички пътници да слязат невредими.

На мястото веднага са изпратени два екипа на пожарната, които са поели гасенето на огъня. Към момента няма данни за пострадали хора, като щетите са само материални.

Движението в участъка остава спряно до пълното обезопасяване на трасето и приключване на работата на огнеборците. Пътна полиция регулира трафика и съветва шофьорите да използват обходни маршрути.