След SOS сигнала, пет ирански футболистки получиха убежище в Австралия

Държавните медии на Иран разкритикуваха бойкота на женския отбор по футбол, който отказа да изпее химна по време на откриващия мач за Купата на Азия срещу Южна Корея. В Иран нарекоха момичетата "предатели от военно време", с които трябва да се действа строго.

Капитанът на отбора Захра Ганбари и съотборничеките ѝ Фатеме Пасандиде, Захра Сарбали, Атефе Рамазанзаде и Мона Хамуди сега са под охраната на федералната полиция в безопасна квартира в Бризбейн, Австралия.

Разбира се, че властите са помогнали на играчите да се измъкнат покрай своите водачи и други силни охранители от хотела си в затъмнен ван малко преди 19:00 часа в понеделник, след два дни тайни срещи.

Иранските власти трескаво са търсили играчите онази нощ, без да знаят, че им се издават хуманитарни визи от министъра на вътрешните работи Тони Бърк.

Поне трима други ирански играчи са в неизвестност.

Австралийски служители проведоха частни срещи с ирански играчи след последния им мач от Купата на Азия в неделя вечерта.

"През последните дни се работи много, за да се гарантира, че имаме максимален брой възможности тези жени да знаят, че могат да потърсят помощ, ако желаят и да имат максимален брой възможности директно да потърсят тази помощ“, каза Бърк пред репортери във вторник.

"В ранните часове на вчерашната сутрин разговорът започна сериозно. След като това се случи в течение на вчерашния ден, стана ясно, че има пет жени, които искат да останат в Австралия. Снощи одобрих заявленията им за хуманитарни визи и малко след 1:30 ч. тази сутрин обработката беше завършена от Министерството на вътрешните работи", каза министърът.

Бърк си спомни радостната реакция на играчите на новината, добавяйки, че всички са щастливи да бъдат снимани и поименно посочени.

"След като всичко беше одобрено, имаше много снимки, много празнувания и след това спонтанно избухване на "Австралийски, австралийски, австралийски, ой, ой, ой“, каза той.

Бърк предостави същата възможност на останалите ирански футболистки, които все още се криеха в курорта "Роял Пайнс“.

"Австралия привлече иранския женски футболен отбор в сърцата си. Тези жени са изключително популярни в Австралия, но осъзнаваме, че са в ужасно трудна ситуация с решенията, които вземат. Но възможността за тях ще продължи да бъде налице да говорят с австралийски служители, ако желаят", каза Бърк.

"Австралийците са развълнувани от тежкото положение на тези жени в безопасност. Момичетата тук са в безопасност и у дома си. Готови сме да окажем помощ на други жени в отбора... казваме им: "Ако искате нашата помощ, тя е тук", каза от своя страна премиерът Антъни Албанезе.

Дръзкото бягство предизвика бурни празненства от привърженици пред хотела на отбора в понеделник вечерта, въпреки дъжда.

Голяма група привърженици останаха на лагер пред хотела във вторник сутринта.

По-рано в понеделник вечерта президентът Доналд Тръмп публично помоли Албанезе лично да се намеси.

"Австралия прави ужасна хуманитарна грешка, като позволява на иранския национален отбор по футбол да бъде принуден да се върне в Иран, където най-вероятно ще бъде убит“, написа Тръмп в публикация в социалните мрежи.

"Не го правете, г-н премиер-министър, дайте УБЕЖИЩЕ. САЩ ще ги приемат, ако вие не го направите. Благодаря ви за вниманието към този въпрос.“

Последваща публикация просто гласеше: "УБЕЖИЩЕ!“

Час по-късно Тръмп потвърди, че е говорил с Албанезе и похвали премиера за справянето му с "доста деликатна ситуация“.

"Той е на работа! Петима вече са покрити, а останалите са на път. Някои обаче смятат, че трябва да се върнат, защото се притесняват за безопасността на семействата си, включително заплахи към тези членове на семейството, ако не се върнат. Във всеки случай премиерът се справя много добре с тази доста деликатна ситуация.“ Бог да благослови Австралия!", написа в следващ пост Тръмп.