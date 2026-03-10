Сестрата на Ким Чен Ун осъди американско-израелските удари срещу Иран

Влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен Ун заяви, че е разгневена от началото на годишните съвместни военни учения между Сеул и Вашингтон, като използва възможността остро да разкритикува и американско-израелските удари срещу Иран, предаде Франс прес.

Южна Корея и техният съюзник САЩ вчера започнаха годишните пролетни военни учения, наречени „Щит на свободата“, по време на които се очаква до 19 март да бъдат мобилизирани около 18 000 южнокорейски войници и все още неизвестен брой американски военни.

Тези учения се провеждат в „критично време, когато структурата на глобалната сигурност бързо се руши, а войни избухват в различни краища на света“, заяви Ким Йо Чен.

Тя приписа ситуацията на „безразсъдните действия на скандални международни престъпници“ в явна препратка към САЩ и Израел.

Ким осъди американско-израелските удари срещу Иран като „акт на незаконна агресия“, разкриваща „бунтовната“ природа на Вашингтон.

Сестрата на севернокорейския лидер допълни, че съвместните военни учения между Сеул и Вашингтон „ще имат ужасни и невъобразими последици“, съобщи държавната новинарска агенция КЦТА.

Междувременно Ким Чен Ун изпрати писмо на китайския президент Си Цзинпин, потвърждавайки отношенията между двете страни.

Ким написа, че смята, че двустранните отношения ще продължат да се развиват в тясно сътрудничество.

Писмото на севернокорейския лидер е отговор на писмо на Си, който поздрави Ким за преизбирането му за генерален секретар на управляващата партия.

(БТА)