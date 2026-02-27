Защо F-35 Lightning II е единственият самолет, готов за война в Арктика

След строги тестове в климатичната лаборатория „Маккинли“ в базата „Еглин“, F-35 доказа способността си да излита при -40 °C, което е жизненоважно изискване за ВВС на САЩ в базата „Айлсън“, Аляска.

Този анализ на 19FortyFive разглежда как двигателят Pratt & Whitney F135 и усъвършенстваните системи за термично управление предотвратяват повредите от „студено потапяне“, гарантирайки защитата на северния фланг на НАТО срещу руската военна мощ по Северния морски път.

Способността на F-35 да оперира в изключително студени условия – до -40 °C – е основно изискване за изтребител от пето поколение, който трябва да бъде готов в Аляска, Норвегия и други бази на висока географска ширина, където зимните условия могат да блокират по-малко подготвени самолети, пише за 19FortyFive Джак Бъкби, британски изследовател и анализатор, специализирал в областта на отбраната и националната сигурност, базиран в Ню Йорк.

Въздушните сили на САЩ изрично тестваха F-35 в контролирана климатична камера с температура от 120 градуса по Фаренхайт до минус 40 градуса, като част от усилията за сертифициране за всички климатични условия, с цел да се гарантира, че самолетът може да бъде разположен в всеки ъгъл на света.

Способността за работа при студено време също става все по-важна от стратегическа гледна точка. Северният фланг на НАТО се разшири и укрепи, след като Финландия се присъедини към алианса на 4 април 2023 г., разширявайки границата на алианса с Русия по-навътре в Далечния Север.

В същото време Арктика става все по-важна от оперативна гледна точка, тъй като промените в морския лед отварят прозорци за корабоплаване и дейност по маршрути като Северния морски път. Имайки това предвид, способността на един модерен изтребител да излита от заледени писти е ключова част от съвременното възпиране.

Голяма част от средата, в която се очаква да оперира F-35, е с хладно време поради географското си положение.

Въздушните сили на САЩ разположиха F-35A в базата Еилсън, Аляска, място, където редовно се тестват самолети, персонал и логистика в екстремни зимни условия.

Въздушните сили също така са използвали реални арктически учения, за да тестват под натиск как единиците F-35 планират, излитат, поддържат и се интегрират с партньори в суровите северни условия – точно такива условия, които могат да разкрият слабите звена в работните процеси по поддръжката и подкрепата на оборудването.

Логиката е проста: ако северният фланг на НАТО е оспорван, няма бутон за пауза за зимата. Русия инвестира от години в обновяване и разширяване на арктическата инфраструктура, включително въздушни бази по Северния морски път. Тази инфраструктура е предназначена да поддържа постоянна присъствие и прожектиране на сила в целия регион – което означава, че НАТО се нуждае от самолети, които могат да оперират надеждно от инсталации за студено време без сезонно влошаване.

Способността на F-35 да оперира при температури до -40 градуса е резултат от прецизна инженерна работа и дизайн и е доказана от години на тестове.

През 2015 г. Военновъздушните сили описаха месечна програма за климатични тестове в климатичната лаборатория „Маккинли“ в базата „Еглин“, която симулираше „практически всякакви метеорологични условия“, включително сняг, леден дъжд и натрупване на лед. В същия официален доклад се цитира тестови пилот на F-35, който описва камерата като излагаща самолета на екстремни климатични условия „от 120 градуса по Фаренхайт до минус 40 градуса“.

Тези тестови условия и доказани възможности са важни, защото студът води до повреди, които не се появяват в мек климат. Ледът, например, може да се натрупва върху сондите и предните ръбове. Замръзващият дъжд също може да създаде опасно замърсяване на повърхността, а „студеното накисване“ може да натовари материалите и авиониката, тъй като температурите се променят драстично между затоплените укрития и замръзващите условия на полет.

Освен покритията, задвижващата система на F-35 също трябва да бъде подготвена – и тя е. F-35 се задвижва от двигател F135 на Pratt & Whitney, а цялостната му задвижваща система разполага с интегрирано термично управление, необходимо за съвременните сензори и мисионни системи.

В студени климатични условия термичното управление е двупосочен проблем: системите трябва да се поддържат достатъчно топли, за да функционират правилно, като същевременно управляват топлинните натоварвания, когато самолетът работи на пълна мощност.

За операторите ползата от дизайна на F-35 за студено време не е само способността да функционира в снежна буря, но и предвидимото генериране на излитания. Далечният север е логистично безмилостен и способността да се генерират излитания по предвидим начин е огромна полза за ВВС на САЩ.

В места като Аляска и северна Норвегия зимата не е кратък сезон

Температурите могат да останат далеч под нулата в продължение на месеци. Самолетите, паркирани на открито, могат да престоят в екстремен студ през нощта, преди да бъдат призовани да излетят бързо. Ако горивните системи, сензорите, батериите или хидравликата се затрудняват в такива условия, готовността страда.

F-35 беше тестван специално, за да се избегне този проблем. Военновъздушните сили потвърдиха, че самолетът е преминал тестове за устойчивост на околната среда, включващи леден дъжд, сняг, обледеняване и температури до минус 40 градуса.

Тези тестове означават, че командирите и операторите могат да имат доверие в F-35 в повечето случаи, а също така означават, че могат да разчитат на системите на самолета да функционират дори и след като са престояли в екстремни студове.

Това е важно, защото съвременните въздушни сили все по-често оперират в северните региони. F-35 на ВВС на САЩ в базата Eielson Air Force Base в Аляска бяха специално разположени, за да подсилят въздушната мощ в Арктика и Индо-Тихоокеанския регион.

Просто казано: ако конфликтът се проточи през зимата или се проведе в Далечния Север, F-35 е проектиран така, че снягът и ниските температури да не пречат на въздушните операции.