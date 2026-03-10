Тръмп за цената на горивата: Имам план за всичко, ще бъдете много щастливи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира снощи покачването на цените на петрола, които надхвърлиха 100 долара за барел, като успокои, че ''има план за всеки сценарии''. Той заяви това в интервю за New York Post.

''Имам план за всичко'', подчертава Тръмп, визирайки скока на цените на петрола. ''Ще бъдете много щастливи'', добави той.

Тръмп не предостави повече подробности за плановете му за облекчаване на ситуацията на пазарите за горива.

Редица западни издания посочват, че

американският президент има редица опции, ако поиска да облекчи пазара на горивата

включително освобождаването на петрол от стратегическите резерви.

Американският лидер, който вече е изправен пред вътрешни проблеми поради постоянната инфлация в САЩ преди междинните избори през ноември, сега трябва да се справи и с покачващите цени на бензина, докато войната с Иран продължава.

Свързани статии Страните от Г-7 ще проведат извънредна среща заради петрола

В неделя той нарече увеличението от 100 долара за барел петрол ''малка цена'' и заяви, че тя ''ще падне бързо, след като ядрената заплаха от Иран бъде елиминирана''.

Виртуалното затваряне на Ормузкия проток принуди Саудитска Арабия

най-големият износител на петрол в света, да намали производството. Подобни действия бяха последвани и от Обединените арабски емирства, Кувейт и Ирак.

Свързани статии Цената на петрола надхвърли 100 долара за барел

Цените на сорта Brent и американския суров петрол скочиха до близо 120 долара за барел, когато пазарите отвориха на фона на ескалацията на войната.

Оттогава и двата индекса рязко намалиха печалбите си, като американският суров петрол се търгуваше с около 5% по-високо на около 95 долара за барел към 12:32 ч. в Ню Йорк.