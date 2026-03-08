Китай: Няма народна подкрепа за промяна на режима в Иран

Китайският външен министър Ван И отново осъди американско-израелската атака срещу Иран и каза, че „няма народна подкрепа за промяна на режима“ в страната, предаде ДПА.

Властта не дава на никого правото да действа и светът не трябва да се връща към „закона на джунглата“, заяви днес първият дипломат на Китай в кулоарите на годишната сесия на Общокитайското събрание на народните представители (парламента) в Пекин.

Китай призовава за прекратяване на огъня и край на войната.

„Това е война, която не трябваше да започва - война, която не носи полза на никого“, гласи официалният превод на коментарите на Ван И на английски език, направен от китайското външно министерство.

Китай, основен вносител на ирански петрол, вече осъди атаката, призовавайки за прекратяване на военните операции и за сигурност в Ормузкия проток в името на световната икономика.

Коментарите на Ван И по време на ежегодната пресконференция в кулоарите на годишната сесия на Общокитайското събрание на народните представители предоставиха на журналистите рядка възможност да зададат въпроси на китайския външен министър.

Свързани статии Иран заяви, че е способен да издържи поне шест месеца интензивна война

Без да споменава САЩ, Ван И призова също така за запазване на суверенитета на държавите в Близкия изток, избягване на употребата на сила, ненамеса във вътрешните работи на другите страни и политическо разрешаване на конфликтите там.

Стремежът към промяна на режима няма да намери подкрепа сред населението, прогнозира първият дипломат на Китай.

Ван И, който е и член на влиятелното Политбюро на Китайската комунистическа партия, разговаря по телефона с руския външен министър Сергей Лавров, иранския външен министър Абас Арагчи и други висши дипломати малко след американско-израелската атака.

(БТА)