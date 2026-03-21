Рецептата Dnes: Печена риба с ориз и зеленчуци

Съставки:
- 2 средно големи риби (шаран или пъстърва)
- 1 чаша ориз
- 1 глава лук
- 1 морков
- 1 чушка
- 2 домата (или консерва)
- 3 с.л. олио
- сол, черен пипер
- магданоз
- лимон
Приготвяне:
- Почистете и измийте рибата, посолете я отвътре и отвън и я напръскайте с малко лимонов сок.
- Оставете я да престои около 20 минути, за да поеме вкусовете.
- През това време нарежете лука на ситно, моркова – на малки кубчета, а чушката – на ленти.
- Загрейте олиото в тиган и задушете зеленчуците до омекване.
- Добавете ориза и го запържете за кратко, след което сложете настърганите домати.
- Овкусете със сол и черен пипер и налейте около 2 чаши вода.
- Оставете сместа да къкри няколко минути.
- Изсипете ориза със зеленчуците в тава и отгоре подредете рибата.
- Покрийте с фолио и печете в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 30 минути.
- След това махнете фолиото и запечете още 10-15 минути до златиста коричка.
- Поръсете с пресен магданоз и сервирайте с резени лимон.
- Това ястие е ароматно, леко и напълно подходящо за празничната трапеза.
Още рецепти може да намерите в кулинарната рубрика на Az-jenata.bg