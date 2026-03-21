Рецептата Dnes: Печена риба с ориз и зеленчуци

Много вкусна

21.03.2026 | 11:07 ч. 1
Снимка: istock

Съставки:

  • 2 средно големи риби (шаран или пъстърва)
  • 1 чаша ориз
  • 1 глава лук
  • 1 морков
  • 1 чушка
  • 2 домата (или консерва)
  • 3 с.л. олио
  • сол, черен пипер
  • магданоз
  • лимон

Приготвяне:

  • Почистете и измийте рибата, посолете я отвътре и отвън и я напръскайте с малко лимонов сок.
  • Оставете я да престои около 20 минути, за да поеме вкусовете.
  • През това време нарежете лука на ситно, моркова – на малки кубчета, а чушката – на ленти.
  • Загрейте олиото в тиган и задушете зеленчуците до омекване.
  • Добавете ориза и го запържете за кратко, след което сложете настърганите домати.
  • Овкусете със сол и черен пипер и налейте около 2 чаши вода.
  • Оставете сместа да къкри няколко минути.
  • Изсипете ориза със зеленчуците в тава и отгоре подредете рибата.
  • Покрийте с фолио и печете в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 30 минути.
  • След това махнете фолиото и запечете още 10-15 минути до златиста коричка.
  • Поръсете с пресен магданоз и сервирайте с резени лимон.
  • Това ястие е ароматно, леко и напълно подходящо за празничната трапеза.

