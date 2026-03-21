Човешка намеса? 9 делфина и над 300 буревестника открити мъртви по Северното Черноморие

Девет делфина и над 300 средиземноморски буревестника са открити мъртви в района на Северното Черноморие – от Шабленска Тузла до Дуранкулак. Тази нощ се е прибрал екипът на „Зелени Балкани“, който предстои да извърши аутопсия на животните, като резултати се очакват до 10 дни.

По първоначална информация случаят може да се окаже сериозен екологичен инцидент.

„Вчера през целия ден служители на Спасителния център, както и доброволци от Национално-професионална гимназия по ветеринарна медицина и студенти от Ветеринарно-медицински факултет на Тракийския университет имахме сигнали, че има страшно много загинали птици по Северното Черноморие, както и 9 делфина“, обясни пред бТВ д-р Руско Петров от Спасителния център за диви животни.

Екипите са реагирали незабавно и са извършили огледи на място: „Затова и се явихме на място и тепърва ще установяваме от какво са умрели най-вече делфините.“

Засегнатият район обхваща значителна част от крайбрежието: „Става въпрос от Шабленска Тузла до Дуранкулак.“

На този етап причините за смъртта на животните не са изяснени. „Все още не можем на 100% да кажем, но най-вероятно има човешка намеса“, посочи д-р Петров.