Русия настъпва към Славянск, разпоредиха принудителна евакуация на деца

Славянск е един от няколкото града в източната част на Донецка област, които все още се намират под украински контрол

21.03.2026 | 11:43 ч. 10
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Ръководителят на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин издаде нареждане за принудителна евакуация на деца от определени райони на град Славянск, предаде Укринформ.

"Подписах заповед за принудителна евакуация на деца от определени квартали на Славянск, които са най-застрашени от вражески обстрел", съобщи Филашкин в канала си в Телеграм. Той изброи над 40 булеварда и улици, които попадат в зоната на евакуация. 

"Най-важното е да се спасяват човешки животи. Особено животът и здравето на децата, които не са в състояние сами да вземат решения и да се евакуират", подчерта Филашкин.

Руските сили бавно и постепенно напредват към Славянск от север и от изток, а някои формирования се намират на около 20 км от града, отбелязва Ройтерс.

Свързани статии

Славянск е един от няколкото града в източната част на Донецка област, които все още се намират под украински контрол. Тези градове оформят основната линия на отбрана в източния регион Донбас и са известни като "крепостният пояс". Украйна все още контролира малко около една четвърт от Донецката област и казва, че "крепостният пояс" осигурява отбранителни възможности години наред. Въпреки това широкото навлизане на дроновете във военните действия разшири опасната зона около фронта. Ударите с безпилотни апарати правят райони, намиращи се на по 10 – 20 км от предната линия, небезопасни.
(БТА)

войната в Украйна Русия Славянск евакуация деца
