IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 34

Ким Чен Ун наблюдава изстрелването на ракета с дъщеря си

13-годишната Ким Чу Е е вероятната наследница на корейския вожд

11.03.2026 | 09:25 ч. 2
Снимка ДИА на Северна Корея

Снимка ДИА на Северна Корея

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е наблюдавал ракетни тестове с непълнолетната си дъщеря, предава AP. За събитието е съобщила държавната информационна агенция на Северна Корея, която е разпространила и снимка на Ким Чен Ун с 13-годишната Ким Чу Е.

Двамата са наблюдавали изстрелване на стратегическа крилата ракета от военен кораб. Тестовете са в отговор на учения, провеждани от армията на Южна Корея.

Ким Чен Ун е подчертал необходимостта от "мощен възпиращ фактор срещу ядрена война“,

отбелязва AP. Според севернокорейската медия ракетите са поразили целите си на острови край западното крайбрежие на страната.

Ким Чен Ун наблюдаваше изстрелвания на ракети и миналата седмица, но тогава дъщеря му не беше с него. Ким Чу Е е сочена за евентуален наследник на баща си начело на комунистическата държава.

Напоследък тя все по-често се появява в компанията на баща си на различни мероприятия, коментира AP.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Ким Чен Ун Ким Чу Е ракета изстрелване наследница
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem