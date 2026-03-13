IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Стана ясно как се казва новородената дъщеря на Ели Голдинг

Скоро тя роди момиче

13.03.2026 | 23:15 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Ели Голдинг разкри името на второто си дете. 39-годишната певица стана майка за втори път на 6-и март. Тя дари сегашния си приятел Бо Миние с момиче, като това е първото им общо дете.

Преди дни изпълнителката постна снимка на бебето в Instagram и разкри, че то се е родило миналия петък. Но така и не издаде как се казва.

Но сега във вестник "The Times" беше публикувано официално съобщение, в което Ели издава повече детайли за новороденото.

Става ясно, че момиченцето носи името Айрис Едалайн Миние-Голдинг.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Ели Голдинг раждане дъщеря момиче име
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem