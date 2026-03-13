Стана ясно как се казва новородената дъщеря на Ели Голдинг

Ели Голдинг разкри името на второто си дете. 39-годишната певица стана майка за втори път на 6-и март. Тя дари сегашния си приятел Бо Миние с момиче, като това е първото им общо дете.
Преди дни изпълнителката постна снимка на бебето в Instagram и разкри, че то се е родило миналия петък. Но така и не издаде как се казва.
Но сега във вестник "The Times" беше публикувано официално съобщение, в което Ели издава повече детайли за новороденото.
Става ясно, че момиченцето носи името Айрис Едалайн Миние-Голдинг.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.