Янка Рупкина излезе от реанимация, по-добре е

Певицата вече е в болничната стая и постепенно се възстановява

13.03.2026 | 23:00 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Добра новина за Янка Рупкина. Мениджърът на народната певица, Владислав Славов, даде подробности за здравословното състояние на фолклорната певица:

"Скъпи приятели, имам невероятна новина!

Янка Рупкина вече е по-добре. Тя излезе от реанимация, вече е в болничната стая и постепенно се възстановява.

Благодаря на всички, които ни изпратиха своите искрени пожелания и подкрепа. Благодаря и на хилядите хора, които ми се обадиха загрижени за нея. Това показва колко обичана е тя от всички вас.

Свързани статии

Янка се намира в прекрасните ръце на лекарите и аз силно вярвам в нейната сила - тя ще се справи и този път.

Нека всички си пожелаем да я видим отново усмихната и пееща, за да изпълним заедно нашите любими песни.

За момента най-важното е, че тя вече е по-добре. Благодарим ви от сърце за подкрепата".

Янка Рупкина фолклорна певица болница реанимация
