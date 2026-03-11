Ето колко богат иска да стане Илон Мъск

Главният изпълнителен директор на SpaceX и Tesla Илон Мъск остава най-богатият човек в света за втора поредна година, но може да стане и първият трилионер в историята.

Според класацията на Forbes, нетното състояние на Илон Мъск, оценено на 839 милиарда долара, го прави най-богатият човек, регистриран някога, тъй като милиардерите по целия свят са отбелязали рязък скок в общото си състояние през последната година до рекордните 20,1 трилиона долара.

В 40-ото издание на годишната класация на Forbes са включени общо 3428 милиардери, което е с около 400 повече спрямо предходната година и представлява нов рекорд от началото на подреждането през 1987 г.

“Това е годината на милиардерите“, заяви главният редактор на Forbes Чейс Петерсън-Уиторн. По думите му през последните дванадесет месеца броят на милиардерите се е увеличавал средно с повече от един на ден, като ръстът на фондовите пазари, стимулиран от развитието на изкуствения интелект, е довел до значително увеличение на богатството им.

През изминалата година състоянието на Мъск се е удвоило. Той разполага с повече средства от следващите трима най-богати хора в класацията взети заедно.

На второ място се нарежда съоснователят на Google Лари Пейдж със състояние от около 257 милиарда долара, следван от другия съосновател на компанията Сергей Брин с около 237 милиарда долара. Четвъртата позиция заема основателят на Amazon Джеф Безос с приблизително 224 милиарда долара, а на пето място е главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг с около 222 милиарда долара.

Сред увеличилите богатството си е и президентът на САЩ Доналд Тръмп. Според класацията състоянието му е нараснало с около 27 на сто през първата година от втория му президентски мандат и се оценява на приблизително 6,5 милиарда долара. Основна причина за това са инвестициите му в криптовалути. В световната класация Тръмп заема 645-о място.