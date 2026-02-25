Президентът на Мексико заплаши Мъск със съд заради коментари за наркокартели

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум заяви, че обмисля съдебни действия след коментар на Илон Мъск, в който се твърди, че е свързана с наркокартели.

Публикацията на Мъск в X последва залавянето и убийството на лидера на картела "Ново поколение Халиско“ (CJNG) Немесио Осегера, "Ел Менчо“, от мексиканските сили за сигурност.

В публикацията Мъск отговори на видеоклип от 2025 г., на който Шейнбаум обсъжда насилието на картела, и твърди, че тя "казва това, което шефовете на картела ѝ казват да каже“. Мъск не предостави допълнителни доказателства.

"Връщането към войната срещу наркотиците не е опция и е извън рамките на закона“, каза Шейнбаум.

Военната офанзива срещу картелите, водена от президент Фелипе Калдерон през 2006 г., доведе до кървави битки за територии, тъй като бандите се разделиха, предизвиквайки спирала от насилие, която много анализатори виждат като допринасяща причина за все още високите нива на убийства.

Мексиканският президент каза, че очаква сигурността в Мексико да продължи да се нормализира, след като членове на картела координираха серия от пътни блокади и палежи след неделната операция на правителството срещу Осегера.

На въпрос дали операцията бележи завръщане към по-насилствена позиция по сигурността, Шейнбаум отговори, че това никога няма да се случи.

"Задържането на заподозрян престъпник със заповед за арест може да генерира подобни обстоятелства, но ние търсим мир, а не война“, каза Шейнбаум.

Президентът на управляващата партия MORENA Луиза Алкалде също реагира на публикацията в социалните мрежи, заявявайки, че Мъск трябва да използва своята платформа и социална мрежа X, за да се бори с употребата на наркотици, пристрастяването, дезинформацията и да спре насърчаването на наркокултурата.

"Богатството не дава морален авторитет. Животите, които се губят в тази борба, често подхранвана от потреблението в други страни, струват безкрайно повече от всяко богатство, натрупано в Силициевата долина", каза Алкалде.

Над 130 хиляди души са в неизвестност в Мексико, където голяма част от насилието в страната е свързано с наркокартели, които продават продукти на Съединените щати и получават огнестрелни оръжия от тях.

Една от най-страшните престъпни организации

Най-малко 20 щата са потопени в хаос, подхранван от картели, откакто "Ел Менчо“ почина в ареста в неделя, малко след като беше заловен от мексиканските специални части в щата Халиско.

Картелът "Ново поколение Халиско“ (CJNG) е една от най-страшните престъпни организации в страната, а неговият лидер беше най-издирваният човек в Мексико.

Лидерът на картела в Халиско Ел Менчо беше заловен, след като американските и мексиканските разузнавателни агенции проследиха приятелка, с която се срещал в уединена горска хижа.

Рано в неделя сутринта отряд от елитни войници от мексиканската армия и Националната гвардия нахлу в общността Тапалпа в Западно Мексико, където босът останал скрит, след като партньорът му си тръгнал.

Ел Менчо и няколкото му бодигардове били преследвани от войници, които ги обградили дълбоко в близката гора.

Последвали боеве, докато бодигардовете на наркобарона, въоръжени с два ракетни установки, отчаяно стреляли по войниците. Осем души бяха убити в боя, включително Ел Менчо и двама от неговите оперативни работници, които бяха тежко ранени и по-късно починаха във военен хеликоптер.