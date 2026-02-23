Мъск разкритикува и нарече партията на Найджъл Фараж “нацисти”

Илон Мъск, бившата дясна ръка на Доналд Тръмп, обвинен в "нацистки поздрав“ по време на встъпването в длъжност на републиканеца миналата година, отново се намеси в британската политика, като се нахвърли върху партията Reform UK на Найджъл Фараж – стигайки дотам, че нарече политическата партия "нацисти“.

Това е поредния етап в доста бурните отношения между Мъск и Фараж през последната година.

Само през януари 2025 г. технологичният милиардер премина от твърдение, че "само Reform може да спаси Великобритания“, до твърдение, че политическата партия "се нуждае от нов лидер“ дни по-късно, твърдейки, че Фараж "няма това, което е необходимо“.

Промяната в позицията дойде, след като Мъск и Фараж изразиха противоположни мнения относно крайнодесния активист Томи Робинсън (истинско име Стивън Яксли-Ленън). Собственикът на X/Twitter призова бившият лидер на Английската лига за отбрана да бъде освободен от затвора (той излежаваше присъда за неуважение към съда), а Reform UK изключи приемането на Робинсън в партията си, пише The Independent.

По-рано Мъск похвали Фараж за обещанието да събере средства за разследване на банда за подготвяне на деца, ако правителството не започне свое собствено, той отново започна да го критикува през септември, наричайки депутата от Клактън "слаб, течен сос“.

В събота обаче Мъск изрази подкрепата си за "Възстановяване на Великобритания“, тъй като лидерът Рупърт Лоу, депутат – друг бивш политик от Реформата на Великобритания – обяви стартирането на организацията като национална политическа партия.

"Присъединете се към Рупърт Лоу във "Възстановяване на Великобритания“, защото той е единственият, който действително ще го направи!“, каза основателят на SpaceX.

След товаМъск отиде по-далеч в отговор на нарекъл "неонацистка“ организацията „Restore Britain“ от кандидата за кмет на Лондон от Reform UK Лайла Кънингам по време на участие в GB News.

Join Rupert Lowe in Restore Britain, because he is the only one who will actually do it! https://t.co/sa5VkSRWXD — Elon Musk (@elonmusk) February 14, 2026

"ТЕ са тези, които искат изчезване на расите, което означава, че ТЕ са нацистите!“, каза Мъск.

Reform have already started calling Restore Britain 'neo-nazi'. It's scared. — Restore Britain (@RestoreBritain_) February 18, 2026

Reform UK все още не е отговорила на забележките от страна на милирдерът.