Украйна постигна пробив, прави дронове без китайски компоненти

Следвайки стълбището и зад необозначена врата, десетки мъже работят в огромна мастерска в подземието в Украйна. Носещи челници, те се навеждат над платки, докато струйки дим се издигат от поялници.

Преди година повечето украински отбранителни компании не можеха да произвеждат тези платки, които са ключови компоненти в малките експлозивни дронове. Но този напредък, наред с други, помогна на страната да постигне важен успех: сега тя може да произвежда дронове без компоненти, внесени от Китай, пише NYT.

Украйна дава приоритет на самодостатъчността в производството на дронове, тъй като те все повече доминират на бойното поле. Според майор Робърт Бровди, командир на украинските сили за безпилотни системи, те вече са отговорни за повече от 90% от руските жертви.

Дроновете играят важна роля и в американско-израелската война срещу Иран. Иранската армия е атакувала страни в региона с стотици от своите дронове Shahed, а САЩ са използвали своя версия на Shahed за първи път в бой.

Украйна няма да започне масово производство на дронове без китайски компоненти в близко бъдеще, защото все още е много по-евтино да ги използва. Предвид доминиращата роля на Китай в световното производство, е трудно да се определи някой дрон като наистина „без китайски компоненти“. Много компоненти, произведени извън Китай, все още съдържат китайски части или суровини.

Но украинските власти считат, че е важно да се произвеждат дронове с възможно най-малко компоненти от Китай и да се запази възможността за продължаване на производството, ако доставките от Китай бъдат прекъснати.

Украйна е една от многото страни, които работят за намаляване на зависимостта си от китайските вериги за доставки. Съединените щати ограничиха използването на китайски продукти във военното оборудване и други критични системи поради съображения за сигурност. Освен това, глобалните сътресения през последните години показаха уязвимостта, която произтича от това, че Китай е единственият източник на даден продукт.

Две компании в Украйна, които са произвели „безкитайски“ дронове, бяха избрани да се състезават за договори в „програмата за доминиране на дроновете“ на Пентагона , в рамките на която САЩ планират да закупят хиляди евтини атакуващи дронове. Една от компаниите, Ukrainian Defense Drones Tech Corporation, където мъжете запояваха платки в работилницата в мазето, беше сред общо 11, избрани миналата седмица за възможни американски поръчки за дронове.

Ukraine Defense Drones произвежда повечето от своите компоненти, а европейските доставчици запълват повечето от празнините.

Това отразява коренна промяна в хода на войната. През първата година след руската инвазия през февруари 2022 г. почти всички дронове на Украйна бяха от Китай.

С нарастването на търсенето, Пекин наложи ограничения върху износа през 2023 г. и ги разшири през 2024 г.

Въпреки че Китай официално е неутрален във войната, експертите твърдят, че Пекин е предоставил на своя партньор Русия преференциален достъп до компоненти, които все още могат да се изнасят.

С влизането в сила на по-строгите правила, Украйна прибегна до посредници, за да закупи някои части, а украинските компании започнаха да считат китайския пазар за все по-ненадежден. Киев насочи вниманието си към производството на собствени дронове и в крайна сметка към производството им с по-малко китайски компоненти.

До 2024 г. по-голямата част от дроновете, изпратени от Украйна на фронта, бяха сглобени в страната, но все още почти изцяло с китайски компоненти. Година по-късно обаче делът на частите от Китай в украинските дронове е спаднал до около 38%, според Украинския съвет за отбранителната промишленост и Snake Island Institute, мозъчен тръст в Киев.

Украйна все още купува по-евтини китайски компоненти, защото украинската армия се нуждае от огромно количество дронове и разполага с ограничен бюджет за тяхното закупуване. Мисиите с дронове се провалят с много висока честота, което е още една причина Украйна да се опитва да намали разходите.

Според украински служител, който пожела да остане анонимен, за да обсъди чувствителни въпроси, свързани с доставките, украински и руски компании често купуват части от едни и същи фабрики в Китай. Китайските шефове, каза служителят, поддържат точен график на производствените обекти, така че украинските и руските купувачи да не се срещат.

Полковник Павло Палиса, заместник-ръководител на президентската канцелария на Украйна и военен съветник на президента Володимир Зеленски, заяви, че Киев увеличава производството на оръжие в страната, отчасти за да укрепи позициите си в мирните преговори.

Разширяването на източниците на компоненти, каза полковник Палиса, ще направи Китай по-малко склонен да налага допълнителни ограничения върху износа, знаейки, че те ще имат ограничен ефект.

Украинската компания Ukrainian Defense Drones, под търговското име F-Drones, произвежда експлодиращи квадрокоптери с изглед от първо лице, които са били използвани повече от всеки друг дрон за унищожаване на руска тежка техника.

„Страната беше спасена от дронове за 500 долара“, каза Хнат Буякин, основател на компанията, като се позова на началото на войната през 2022 г., когато Украйна беше в силно неизгодно положение спрямо Русия по отношение на личен състав и амуниции. Войниците импровизираха, модифицирайки евтини китайски дронове в импровизирани работилници по фронтовата линия, за да хвърлят ръчно изработени бомби.

Ukrainian Defense Drones започна да произвежда дронове през 2023 г. Първоначално всичките му компоненти бяха китайски. В рамките на една година обаче компанията локализира производството на карбонови рамки и антени.

Това е прецизна работа.

„Тези антени са отделен вид магия – отклонение от милиметър в кабела и те не работят правилно“, каза Буякин.

Компанията сега произвежда до 15 000 антени на ден.

До 2025 г. Ukrainian Defense Drones се разрасна и започна да произвежда контролери за полет, регулатори на скоростта, радио модеми и системи за видео предаване. По същество всички компоненти се произвеждат в Украйна, с изключение на камерите.

Оттогава компанията е придобила и технология за камери, които се надява да произвежда в Европа. Засега купува камери от друга украинска компания, която внася части от Европа.