Петролът отново поскъпна над 100 долара

Цените на петрола рязко се повишиха в четвъртък на фона на нарастващо напрежение в Близкия изток и засилени атаки срещу петролни и транспортни обекти в региона, което увеличи опасенията от продължителен конфликт и прекъсване на доставките през стратегическия Ормузки проток, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, са нагоре с 8,54 долара, или 9,28 на сто, до 100,52 долара за барел към 6:00 часа българско време часа по Гринуич.

Котировките на американския лек суров петрол се повишиха със 7,22 долара, или 8,28 на сто, до 94,47 долара за барел.

По-рано през седмицата цената на сорта Брент достигна 119,50 долара за барел – най-високото равнище от средата на 2022 г., отстъпвайки, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран може да приключи скоро.

В сряда говорител на иранското военно командване предупреди, че цената на петрола може да достигне 200 долара за барел, като обвини Съединените щати в дестабилизиране на регионалната сигурност.

Според анализатори на "Ай Ен Джи Груп" (ING Group) няма признаци за деескалация в Персийския залив, което означава, че прекъсванията в доставките през Ормузкия проток могат да продължат. „Единственият начин цените на петрола устойчиво да поевтинеят е възстановяването на потока на суровината през Ормузкия проток“, посочват те.

Междувременно два чуждестранни танкера, превозващи иракско гориво, са били ударени от неизвестни нападатели в териториалните води на Ирак и са се запалили, съобщи за Ройтерс генералният директор на иракската държавна компания за пристанищата Фархан ал-Фартуси. Първоначално разследване на иракските сили за сигурност сочи, че атаката е извършена с лодки, натоварени с експлозиви, идващи от Иран.

На този фон Международната агенция по енергията (МАЕ) се е договорила да освободи рекордни 400 милиона барела петрол от стратегическите резерви, за да ограничи рязкото поскъпване на суровината след началото на конфликта между Съединените щати и Иран. Най-голямата част от количеството – 172 милиона барела – ще бъде предоставена от стратегическия петролен резерв на САЩ.

Пазарни анализатори предупреждават, че тази мярка може да има само временен ефект. Ако прекъсванията в доставките през Ормузкия проток продължат и се стигне до значителни спирания на добива в някои страни от Близкия изток, е възможен дългосрочен недостиг на предлагане, което да поддържа цените на петрола на високи равнища.

(БТА)