Иран предупреди: Петролът ще стигне 200 долара за барел

Иран ще премине от ограничени ответни удари към постоянни атаки срещу своите противници, а САЩ няма да могат да контролират цените на петрола, заяви днес говорителят на иранското обединено военно командване, цитиран от Ройтерс.

"Няма да позволим дори един литър петрол да стигне до САЩ, ционистите (Израел) и техните партньори. Всеки кораб или танкер, насочил се към тях, ще бъде смятан за легитимна цел", каза говорителят Ебрахим Золфагари.

Той предупреди, че цената на петрола може рязко да се покачи. "Подгответе се за 200 долара за барел, защото цената на петрола зависи от сигурността в региона, а именно вие я дестабилизирахте", обърна се говорителят към САЩ и Израел.

(БТА)