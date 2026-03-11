IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Иран предупреди: Петролът ще стигне 200 долара за барел

Техеран няма да позволи дори литър петрол да стигне до САЩ, Израел и техните партньори

11.03.2026 | 17:30 ч. 17
Снимка: архив, БГНЕС

Иран ще премине от ограничени ответни удари към постоянни атаки срещу своите противници, а САЩ няма да могат да контролират цените на петрола, заяви днес говорителят на иранското обединено военно командване, цитиран от Ройтерс.  

"Няма да позволим дори един литър петрол да стигне до САЩ, ционистите (Израел) и техните партньори. Всеки кораб или танкер, насочил се към тях, ще бъде смятан за легитимна цел", каза говорителят Ебрахим Золфагари. 

Той предупреди, че цената на петрола може рязко да се покачи. "Подгответе се за 200 долара за барел, защото цената на петрола зависи от сигурността в региона, а именно вие я дестабилизирахте", обърна се говорителят към САЩ и Израел.
(БТА)

 

войната в Иран цена петрол САЩ
