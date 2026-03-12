Тайната кампания на Путин за запазване на Орбан на власт

Русия стартира тайна кампания, за да помогне на Виктор Орбан да спечели преизбиране за министър-председател на Унгария. Кремъл планира да залее TikTok и други платформи в социалните медии със съдържание, възхваляващо Орбан като защитник на унгарския суверенитет. Петер Мадяр, основният му съперник, ще бъде изобразен като марионетка на ЕС.

Сюжетът напомня за мащабната хибридна военна кампания на Москва, която в крайна сметка не успя да промени парламентарните избори в Молдова миналата година в полза на проруски кандидати, пише The Telegraph.

Орбан, най-дълго управлявалият лидер в ЕС, многократно се е сблъсквал с блока заради войната между Русия и Украйна, санкциите срещу Москва, върховенството на закона, миграцията и правата на гейовете.

Той налага вето на заем от ЕС за Украйна в размер на 90 милиарда евро (75 милиарда британски лири), след като Володимир Зеленски отказа да ремонтира тръбопровод, пренасящ руски петрол за Унгария, който беше ударен от руски въздушен удар.

Националистическият консерватор е министър-председател 15 последователни години и общо 19, но е изправен пред сериозно предизвикателство от г-н Мадяр и неговата партия „Уважение и свобода“ (Тиса) на 12 април.

Financial Times съобщи, че Владимир Путин е одобрил план на медийната консултантска компания Social Design Agency. Руската агенция беше санкционирана от САЩ и Обединеното кралство в края на 2024 г. за провеждане на кампания от генерирани от изкуствен интелект дълбочинни фалшиви съобщения, целящи да разпалят антиукраинска омраза.

Според предложение кампанията ще представи Орбан като „силен лидер с глобални приятели“. Съобщава се, че петдесет про-орбановци и 30 опозиционни фигури са били насочени към разпространение на съдържанието.

Путин се обади на унгарския лидер на 3 март и похвали неговата „принципна“ и „суверенна“ позиция по отношение на войната му срещу Украйна. Унгария многократно е призовавала за прекратяване на войната и продължава да купува руски петрол.

Доналд Тръмп също подкрепи Орбан, любимец на консерваторите от племето Мага, и предложи Будапеща, унгарската столица, като възможно място за среща на върха за мир между Русия и Украйна миналата година.

Агенцията за социален дизайн, според съобщенията, иска да очерни г-н Мадяр като „марионетка на Брюксел без външна подкрепа“. Тя призовава за „информационни атаки“ срещу него и неговата партия, които ще представи като некомпетентни, разделени и с „тайни цели“.

Независимият сайт VSquare съобщи миналата седмица, че трима офицери от руското военно разузнаване, ГРУ, са били командировани в посолството на страната в Будапеща, за да се намесят в изборите.

Операцията се ръководи от Сергей Кириенко, помощник на Путин, който е ръководил опитите за намеса в молдовските избори,

но не е успял да предотврати преизбирането на президента Мая Санду.

Мадяр беше член на партията Фидес на Орбан, но сега води кампания, фокусирана върху борбата с корупцията, икономиката и обществените услуги. Тиса избягва да заема проукраинска или проевропейска позиция, като вместо това се позиционира като по-компетентна и по-малко корумпирана алтернатива на „Фидес”.

Мадяр призова Орбан да „спре планираните изборни измами и да нареди на руските агенти да напуснат Унгария“.

Той каза:

„В следващите дни Фидес, с помощта на руските разузнавателни служби, ще стартира кампания за очерняне и дезинформация, тествана преди това в Молдова, предимно в социалните медии, особено в TikTok. Искам също така да поясня, че след 12 април всеки, който е участвал в тези престъпни деяния, ще бъде подведен под отговорност пред съда.“

Евгений Станиславов, руският посланик в Унгария, отрече всякаква намеса. Говорителят на Путин обвини фалшиви новини за твърденията. Унгарското правителство заяви, че това са „фалшиви обвинения от страна на левицата“ и „жалък опит“ да се отклони вниманието от предполагаемите украински усилия за повлияване на изборите.