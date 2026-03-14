Измина година от трагедията в Кочани

Една година след трагедията, която разтърси Северна Македония, болката в Кочани остава жива, а близките на жертвите продължават да търсят отговори и справедливост за загубените млади животи.

На градските гробища в Кочани днес беше отслужена заупокойна молитва, с която започна тридневното отбелязване на годишнината от пожара в дискотека "Пулс", предаде репортер на БГНЕС.

В ранните часове на 16 март 2025 г. огнената стихия отне живота на 63 души, а над 200 бяха ранени.

Преди заупокойната молитва беше отслужена литургия в църквата "Св. Великомъченик Георги".

По лицата на роднини и приятели на загиналите младежи ясно личеше, че мъката не е отминала. И година по-късно те продължават да питат как се е стигнало до ужаса в нощта на 16 март - нощ, която остави дълбока рана в душата на Македония.

През цялата година в Кочани редовно преминава "Марша на ангелите", организиран от семействата на жертвите. Искането на близките остава непроменено - справедлив съдебен процес срещу всички, които носят отговорност за това, че дискотека "Пулс" е работила години наред, без да отговаря на необходимите изисквания за безопасност.

БГНЕС припомня, че на 12 март родители на загиналите изразиха недоволство от начина, по който парламентът на Северна Македония е почел паметта на жертвите една година след трагедията.

Според тях възпоменанието е било формално и не е показало нужното уважение към младите хора, които загубиха живота си. Те посочват, че имената на жертвите не са били прочетени по време на церемонията, което семействата определят като болезнено и обидно.

По думите на близките почитането не е отразило мащаба на трагедията, при която загинаха десетки младежи. Те са очаквали институциите да отделят повече внимание и време за всяка една от жертвите.

Според семействата възпоменателната церемония е била организирана късно и едва след обществен натиск. Те настояват държавата да поеме отговорност и да гарантира справедливост по случая.

Близките виждат в трагедията и поредно доказателство за хроничния проблем с корупцията в Северна Македония. Като аргумент те посочват факта, че дискотека "Пулс" е продължила да функционира при управлението на няколко различни кметове от различни политически партии.