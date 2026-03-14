БСП е против "внедряването" на България в Съвета за мир

Лидерът на БСП Крум Зарков заяви в Русе, че партията влиза в изборите с изцяло подготвени и силни листи и очаква добър резултат. "Листите ни са пълни и са силни, вървим уверено и нямам съмнения в добрия резултат на изборите", каза той по време на посещението си в града за отбелязването на 130 години от създаването на русенската социалистическа организация.

Зарков подчерта, че партията разчита много на водача на листата в Русе Деница Иванова, която според него има сериозен опит в работата по европейски програми и проекти. По думите му това е важно, за да може Русе, който той определи като най-европейския град, да използва в максимална степен възможностите на европейското финансиране.

По политическата обстановка в страната лидерът на БСП коментира, че "Нямаше сътресения в страната, заради формацията на Румен Радев".

Той засегна и темата за удължителния закон за бюджета, като подчерта, че според него той задължително трябва да мине и на второ четене. "Обезателно трябва да бъде приет и на второ четене", заяви Зарков.

Председателят на БСП коментира и т.нар. Пакт за мир на Доналд Тръмп. "Това е опит да се внедри България в една организация с неясна цел и БСП е против тази инициатива", каза той, като допълни, че според партията Конституционният съд трябва да отмени това решение.

Крум Зарков постави акцент и върху състоянието на съдебната власт. "Не можем, обаче, да продължим напред без да сме решили проблемите на съдебната власт", заяви той. Според него "Докато се готвим да променим законодателна власт, в съдебната се случва узурпация". Зарков призова политическите партии да излязат с ясна позиция за Висшия съдебен съвет и за статута на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. "Основният проблем е че една мафиотизирана власт е овладяла институциите, които се грижат за нашата законност", каза още той, цитиран от БГНЕС.