Нетаняху: Израел е на път да смаже Иран

"Хизбула" ще плати висока цена за агресията си

12.03.2026 | 22:17 ч. 44
Reuters

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел "е на път да смаже" Иран и ливанското шиитско движение "Хизбула", съобщава Франс прес.

На първата си пресконференция от началото на военната операция на Израел и САЩ срещу Иран, премиерът каза, че това са исторически дни за Израел.

"Хизбула" ще плати висока цена за агресията си”, категоричен е Нетаняху. 

Премиерът заяви, че израелската армия нанася тежки удари на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция и на паравоенните сили "Басидж". Нетаняху отбеляза, че Иран вече не е същият. 

По време на пресконференцията той каза още, че почти всеки ден разговаря с американския президент Доналд Търмп.

Израелският премиер заяви също, че при израелски атаки са били убити водещи ирански ядрени учени, допълва АР.

Междувременно, израелската армия съобщи тази вечер, че е нанесла нова серия от удари срещу инфраструктури в Иран. / БТА

Бенямин Нетаняху Израел войната в Иран Хизбула шиитско движение Али Хаменей военна операция
