Предложения за маникюр в най-хитовия цвят за пролетта

Пролетта почти е тук! Слънцето се показва все по-често, времето става по-топло, дните ще растат все повече. Това значи, че идва време за нови тенденции в модата и красотата. Маникюрът се превърна в ключова част от визията на всяка дама. Показва настроението ни, в тон е с празниците и сезоните и т.н.

Специално през тази пролет един вид маникюри стават много модерни - тези в сиво-зелено. Те стоят едновременно шик, но и меки, нежни, тебеширени, ботанически. Този цвят е много свеж, идеален за ново начало, пролет и събуждането на природата. Може да заложите на класиката - изчистен маникюр в този сиво-зелен цвят. Но, ако искате малко разнообразие, ето още няколко предложения с него, според британския "Cosmopolitan".

Флорални нокти в сиво-зелено

Кое повече напомня за пролетта от този свеж нюанс и флоралните мотиви? Тази комбинация е просто чудесна. За основа нанасяте лак в сиво-зелено, а отгоре изрисувате лилави, сини, розови, жълти или оранжеви цветчета. Дори може да нарисувате зелени листенца, така е още по-свежо и оригинално.

Точки

Маникюрите на точки набраха огромна популярност още през пролетта и лятото на миналата година. И през 2026 г. остават доста актуални. И винаги са хит за топлите месеци. Така че - отново комбинирате няколко тренда в едно. Нанасяте сиво-зелено за основа и слагате ситни точки в черно, тъмносиньо, тъмнозелено, лилаво - или каквото ви допада.

