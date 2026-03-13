За 8 март в елитен ресторант: Получих хранително отравяне, сложиха ми система

В платформата на Helpbook.info получихме сигнал от наш потребител, който се надяваме вече да е в крепко здраве след преживяното, за което ни разказа. На връх женския празник дамата посетила елитен столичен ресторант, който е бил сред любимите й заведения от доста време.

Ето и самата случка:

„След като чаках един час, ми донесоха някаква паста със сьомга и червен хайвер. Ядох малко, защото усетих че продуктите са стари. Когато се прибрах, веднага получих разстройство и имах непоносими стомашни болки. Обадих се на 112. Изпратиха "Спешна помощ". Докторът ми каза, че съм получила хранително отравяне. Сложиха ми система, защото щях да се обезводня. Още не мога да се оправя. Жалко за хубавия ресторант! Не бях ходила отдавна. Има нов управител и персонал, който е под всякаква критика. А цените са нереални!“ (целият сигнал - тук)

Майка на ученик е притеснена за здравето на детето си, тъй като установила, че в училищната лавка се продават вредни храни и моли за извършване на проверка във въпросния обект, както и на вендинг машините, тъй като се опасява, че освен джънк храни, учениците имат достъп и до енергийни напитки. (целият сигнал - тук)

Сигнализираха ни и за нерегламентирана дейност на търговски обект с продажба на храни и алкохол при сериозни нарушения на санитарните и законови изисквания.

Ето и подробностите: „В посочения обект се извършва продажба на храни, алкохол и други стоки със съмнителен и неясен произход. Наблюдават се следните сериозни нарушения:

Продажба на хранителни продукти без обозначен произход и без етикетировка.

Съмнения за продажба на алкохол със съмнително качество и произход.

Липса на елементарни хигиенни условия в помещението.

Тютюнопушене в закритото помещение.

Не се издават касови бележки на клиентите.

Обектът няма видима регистрация или обозначение като търговски обект.

По информация на живущи в района и редовни посетители, на мястото многократно са извършвани проверки, но въпреки това дейността продължава без видими мерки от страна на компетентните органи.

Считам, че дейността на този обект представлява сериозен риск за здравето на гражданите, предвид съмнителния произход на храните и алкохола, както и изключително лошите хигиенни условия.

Моля да бъде извършена незабавна проверка от компетентните органи и при установяване на нарушения да бъдат предприети необходимите законови мерки, включително преустановяване на дейността на обекта.“ (целият сигнал - тук)

