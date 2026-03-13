Още една варненска болница съди НЗОК за близо 300 000 евро

Оспорва се и законосъобразността на наложените от касата месечни лимити

13.03.2026 | 19:12 ч.
БГНЕС

Административният съд във Варна образува дело по искова молба на „МБАЛ Варна“ ЕООД (бившата Транспортна болница) срещу Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за неизплатени близо 300 хиляди евро, съобщиха днес от пресцентъра на съда.

Лечебното заведение претендира за 282 784 евро главница и 7280 евро обезщетение за забавяне ведно със законната лихва.

Свързани статии

Според исковата молба НЗОК неоснователно отказва да заплати сумата за реално извършена, отчетена и приета без възражение дейност за периода август-ноември 2025 г. 

Оспорва се и законосъобразността на наложените от касата „месечни стойности“ (лимити). За миналата година той е бил едва 30 000 лв. месечно, които се изчерпват до трето число, съобщиха още през януари от МБАЛ Варна. 

В исковата молба е посочено, че болницата е длъжна да оказва медицинска помощ на всеки, който има нужда, и не може да отказва прием поради изчерпване на предварително определени финансови лимити. Позицията на „МБАЛ Варна“ е, че отказът от заплащане на надлимитната дейност нарушава принципите на правовата държава и правото на достъпна медицинска помощ.

Това е второто заведено дело срещу касата във Варна. Първото бе по иск на МБАЛ „Св. Анна“, която настоява да получи над 525 000 евро за същия период на миналата година. Заседание по него е насрочено през април.

